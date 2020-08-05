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盛夏「包皮祭」來了！高雄男「進去」秒軟　醫曝：熬過這關就是男子漢

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

暑假期間，恐怕醫院診所最忙碌的就是泌尿科，許多家長偏好在這個時間帶小朋友去割包皮，泌尿科女醫張美玉就在臉書上分享近期執刀經驗，她表示，雖然執行割包皮手術為泌尿科醫師的日常工作，「是我們連閉著眼都會做的手術」，但是某晚連續開了3台刀，卻讓跟刀的護理師吐了，連帶地讓她也都想吐，原因就是3名患者都對手術產生極大恐懼，讓護理師不僅要跟刀，還要分神安撫患者，產生極大的壓力。

▲小港高美泌尿科院長張美玉。（圖／記者許宥孺攝）

▲小港高美泌尿科院長張美玉。（圖／記者許宥孺攝）

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小港高美泌尿科院長張美玉分享近期執刀的包皮手術經驗，她先是幽默地指出，「每一年在這個四面環海的台灣寶島有著許多重要的慶典活動在舉行，像蘭嶼的飛魚季、澎湖花火節等，讓學子們寓教於樂。在泌尿科界，每年的寒暑假也有著「包皮祭」，就是讓未接受成年割禮的男子們接受割包皮手術」。

▲包皮過長。（示意圖／記者許宥孺攝）

▲有許多患者選在暑假期間進行割包皮手術。（示意圖／記者許宥孺攝）

張美玉分享，近期有不少患者到院求診，年齡大小都有，均表示要接受割包皮手術。其中一名10歲小男童的包皮和龜頭沾黏，因沒有清洗乾淨加上流汗和尿液長年累積引起，外觀又紅又腫還化膿了。另外則是一35歲未婚男子，一到門診就喊：「張醫師你盡快幫我割包皮！」主訴因為和女友做愛時，因為包皮太緊，一拉扯就因為疼痛而「軟掉」，女友因此離他而去。

張美玉表示，7月28日這一晚，共排了3台刀，但是很不恰巧的，3名患者都對手術表現出極度的恐懼，包括手術前，護理師將消毒棉棒觸碰到患者皮膚，患者就嚇得幾乎要跳起來，緊接著要下針打局部麻醉時，患者的反應又更激動。

「這樣的病人開刀，我的嘴巴會最累，我要不斷的安撫病人因恐懼而亂動！」張美玉接著說，好不容易打完局部麻醉，接下來要拉扯包皮，沒想到這個動作又讓患者嚇到跳起來，因為接受手術的患者，包皮通常較緊，龜頭也較敏感，所以一碰觸到就讓患者有極大的反應，「患者的反應也讓我們產生恐懼，因為這樣很容易傷到病人，在整個手術過程中，要小心的切割、止血和縫合，手術並不難，難的是讓病人在極度恐懼中，順利完成手術」。

張美玉回想起這晚的開刀經驗，直呼：「實在太難忘！」她表示，為了要安撫病人，護理師和她都一直告訴病人：「不要緊張！」沒想到患者開始過度換氣，護理師不僅要跟刀，還要分神安撫患者：「不要那麼緊張，來～跟著我深呼吸～吐氣！」自己則是負責講笑話、問患者問題，去轉移病人的恐懼和緊繃的身體或阻止他們過度換氣。

沒想到剩下最後一台刀的時候，跟刀的護理師突然跟張美玉說：「我想吐了！」因為跟刀過程講太多話，還要安撫病人，實在太累了！而張美玉則是告訴自己：「熬過這關就是男子漢！」最後3台全程參與，結束後也備感虛脫。

不過術後也讓張美玉了解到，再小的手術都要小心，因為患者面臨手術有各種反應狀況，包括小手術就有極大的恐懼，這些反應也帶給醫護人員極大的壓力，因為不僅護理師吐了，自己也覺得開完3台刀之後，比上健身房運動1小時還累。

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