獨／從未對外開放！高雄36年老拘留所揭神秘面紗　警盼小朋友「預約吃牢飯」

▲高雄老舊拘留所首次大公開。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

一般人的印象中，拘留所只有做壞事的人才會被暫時關進去，但拘留所內其實還有保護室和留置室的存在，保護室即是安置可能自殘、撞牆等自殘情況的人，裡面四周牆壁內都有泡棉，避免被關的人自傷；而留置室則不一定是關犯人，關押的常常是情緒激動，可能傷及無辜的人，例如喝醉酒發酒瘋，或者觸犯公共危險罪的人。拘留所的空間正常來說不會對外公開，所以很少人知道在中正路上的高雄市警局4樓，還有一座「高齡36歲」的拘留所。

▲拘留所內分成拘留室、保護室，功能各有不同。（圖／記者黃子倩翻攝）

揭開老舊拘留所的神秘面紗，4樓的佈滿灰塵的陰暗角落裡，一共有7間房間，分別是拘留室、保護室還有留置室，每一間內都設置開放式的廁所，四周圍起來的高度只有約50公分，這樣的設計，讓犯人蹲下還會露出頭部、無法作亂。而且房間內沒有任何擺設，只有木質地板表面光滑，進去的人只能或躺或坐。

▲拘留所四周僅圍起50公分高，要讓嫌犯能露出頭部，避免做亂。（圖／記者黃子倩翻攝）

這座拘留所採環狀扇形建築，中間的員警值班室，外頭有鐵欄杆加壓克力柱保護，讓值班的員警可以看到每個人的狀況外，也避免受到突如其來的傷害，仔細看，在員警值班室裡的公佈欄，除了外勞、拘留、刑事等分類外，還多了一個「大陸客」，就是為了應付在90年代，大陸流行的「假結婚真賣淫」女嫌犯，拘留所後方走道，有掛毛巾的架子上方還寫了英文標語，方便外籍嫌犯閱讀。

▲員警值班室內的大型公佈欄。（圖／記者黃子倩翻攝）

對警政文史有特別興趣的員警孫敏龍指出，希望這座拘留所未來能被保留，並和警政文史館做結合，能成為一個參訪寓教於樂的場所，另外，他也想設計有趣的互動裝置，例如「嫌犯身高體驗牆」、「採證指紋體驗」，甚至還想讓結合市警局內部的餐廳，讓小朋友能在拘留室內吃「牢飯」，加深印象外，也勸導青年學子，起到警世作用，讓他們以後不敢做壞事。

►「時間對我們來說完全沒用！」