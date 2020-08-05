菸癮20年！爸為「愛女一句話」成功戒了　曝驚人算法：抽掉135萬元

▲ 菸齡20年的爸爸為了女兒戒菸。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

許多老菸槍雖然想早日戒菸，但菸癮一上來卻又受不了。一名菸齡20年的網友就是如此，雖然他曾允諾女友一定會戒菸，但往往撐不過一天，直到去年父親節及生日前夕，因為「女兒的一句話」而決心這次一定要成功，目前已戒菸1年，他也將此視為給家人和自己最好的禮物，呼籲「為了家人、為了自己，趕緊戒掉」。

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，自己從以前就有戒菸的打算，也曾答應女友會遠離菸品，但每每撐不了一天就宣告失敗。去年的8月6日適逢父親節與生日前夕，原PO因為愛女的一句話而下定決心，並把「戒菸」當成是給家人和自己的禮物，他也在文中寫下了「拒吸二手煙（菸）」、「拒吸三手煙（菸）」的Hashtag。

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原PO還在文中計算了抽菸所要付出的成本，除了賠上自己的健康，花費也是相當驚人。一包20支的香菸要價125元，平均一支就要6.25元，原PO平均一天會抽30支，因此一天就要花187.5元、一個月約要5635元、一年更要6萬7500元，他透露自己的菸齡已經20年，「不知不覺吹（抽）掉135萬元」，目前已經戒菸一年，成功省下6萬7500元，目前仍在努力維持中。

不少網友看到後，紛紛留言表示，「雖然覺得董氏基金會很機車，我還是慶幸自己戒菸成功」、「戒菸的男人最帥」、「一起加油！菸齡20年戒一年9個月」、「我和我老公也一起戒了兩年多」、「愛無價，健康無價」、「戒起來省錢又健康」、「為了女兒什麼都是可以的」。

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