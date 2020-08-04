飲料掛機車「用安全帽擋住」整袋消失　網友曝最衰是偷到這一包

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友4日凌晨在臉書「爆廢公社二館」PO文聲稱，她掛在機車掛鉤的飲料不見了，明明有用安全帽擋住，沒想到還是被偷。有趣的是，這篇文章一公開，不少網友紛紛留言分享自身經驗，原來不只飲料，就連檳榔渣、狗大便、整包垃圾都有人偷。

▲部分車主會在機車前置物箱和掛鉤放東西。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本文當事人無關）

原PO提到，先前她在機車掛鉤掛了一袋飲料，想說不要太顯眼，還用安全帽擋住，因為臨時有事無法騎車離開，結果隔天返回牽車，就發現飲料被偷了，雖然朋友安慰隔一天東西才不見已經算幸運，但還是覺得很傻眼，「朋友曾經把剛買完的便當掛在把手，去超商不到5分鐘就被偷了，還曾當街看到有人偷喝他掛在車上的手搖飲料。」

請繼續往下閱讀...

原PO好奇詢問大家有沒有類似經驗，沒想到意外釣出許多神奇經歷。網友們留言表示，曾被偷過吃到一半的抓餅、擦車用的抹布、整袋2000元的菜、兒子的玩具恐龍等等；還有人被偷過一袋檳榔渣，「想先去買菸再來丟，走出超商發現不曉得哪位善心大德幫我把檳榔渣丟了，感恩」。

更搞笑的是，還有網友被偷過一袋狗大便和垃圾，「我掛過狗大便也被偷」、「丟過垃圾，用超商的袋子裝著，要拿去定點垃圾車丟，結果離開沒5分鐘就消失了，裡面還有貓砂產物啊」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！