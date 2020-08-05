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運動省保費！外溢保單上半年狂賣逾8億　健走型保單賣最好年翻7倍

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▲▼跑步,運動,健康。（圖／達志示意圖）

▲保險局2016年推出外溢保單，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為。（圖／達志示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

運動省保費近年來越來越受歡迎，根據金管會保險局今（5）日統計，2020年上半年外溢保單銷售件數達5萬3,397件、初年度保費收入達8億3,420萬元，較上年同期增加3.01倍、4.61倍，其中健走型保單最熱賣，保費收入就占近9成。

金管會目前已核准及備查8家壽險公司，共35張具外溢效果的保險商品，今年上半年新契約銷售件數為5萬3,397件，較去年同期的1萬3,302件，大增301%；初年度保費收入約8億3,420萬元，較上年同期的1億4,855萬元，也成長461%。

觀察具外溢效果保險商品的表現，其中以「健走型外溢保單」銷售最亮眼，今年前6月新契約件數為4萬16件，年增3萬8,469件，而初年度保費收入達7億4,116萬元，年增6億4,927萬元，保費收入就占近9成；從健走型外溢保單的初年度保費來看，前3名的保險公司依序為國泰人壽、南山人壽以及新光人壽。

另外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司，共17張實物給付型保險商品，今年1至6月新契約銷售件數為2萬8,421件，較去年同期的8萬171件明顯減少；初年度保費收入約1,047萬元，則較去年同期的1,716萬元也來得減少。

實物給付型外溢保單2019年保費收入前3大保險公司，第一名是國泰人壽，緊追在後的是台灣人壽，排名第三的是富邦人壽；觀察初年度保費收入性質，醫療服務類型金額為876萬元，殯葬服務類型也有171萬元，至於健康管理服務類型則掛蛋。

保險局官員表示，實物給付型外溢保單件數銳減，主要是今年初疫情關係，投保旅平險的民眾減少，使得海外醫療專機的銷售也受到影響。

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