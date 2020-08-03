小哥點雞排「要辣一點」10分鐘後超後悔　老闆娘免費換一塊：誤會大了

▲您吃雞排會加辣媽嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男客人去買炸雞排，他說「要辣⋯辣一點」，結果一吃超後悔直呼太辣。老闆娘說，她免費換了一塊微辣的小哥，「我誤會大了。」有老饕則表示，「不會吃辣就要說小辣。」

老闆娘2日在「爆廢公社二館」臉書社團分享這起趣事，她還原當下和客人的對話：

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客人：老闆娘，我要一份碳烤雞排。



原PO：好的，請問要切要辣嗎？



客人：不要切，要辣⋯辣一點⋯⋯



原PO：好的，現炸現烤稍等10分鐘噢！



（10分鐘後給雞排～客人現場直接吃）



客人：老闆娘這也太辣了吧！



原PO：對啊⋯你不是要辣一點嗎？所以我用大辣給你噢。



客人：對啊⋯我要辣沒錯啊，只是辣只要加一點就好⋯



原PO：不好意思，誤會你的意思了，我以為要很辣的辣一點。

▼老闆娘分享工作遇到的趣事。（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO表示，於是就免費換了一塊微辣的雞排給小哥。她也回應網友的問題說，「客人有時都說要加辣，然後辣一點！所以我都給大辣，沒問題，只有這位小哥我誤會他的意。」

有網友留言，就是分段不清楚的概念；原PO回，「對啊，我誤會大了。」其他人紛紛說，「他是不會說小辣、微辣嗎」、「『一點辣』跟『辣一點』差很多」、「不會吃辣就要說小辣，要不然店家以為是吃辣椒達人」、「我點餐都說兩面都要灑滿辣粉。」