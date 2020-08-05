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新北舞蹈資優營「芭蕾舞蹈融入VR實境」　學生嗨喊：彷彿是公主

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▲▼新北舞蹈資優營「芭蕾舞蹈融入VR實境」 。（圖／新北市教育局提供）

▲舞蹈資優發表會學生擺出最美的姿勢展現自信的一面。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市國中小舞蹈類藝術才能資優方案日前於台灣藝術大學舞蹈系辦理成果發表，新北教育局指出，舞蹈系教授朱美玲帶領專業師資，設計豐富多變的課程活動，從童話故事出發，讓自己成為故事的主角，融入VR實境及體驗，呈現自己獨特的肢體動作，讓學生在科技與藝術的交會下激發出天馬行空的創意舞作。

教育局說明，今年舞蹈資優創意研習營的特色是運用科技融入舞蹈，學生從經典的睡美人故事出發，藉由王子與公主的婚宴激發創意，設計劇情中不同的出場人物，融入語文領域創作手繪自己的小書，體會舞台空間的運用，設計自己的舞蹈動作，透過VR進入巴黎歌劇院，彼此合作企劃別出心裁的芭蕾婚禮。

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▲▼新北舞蹈資優營「芭蕾舞蹈融入VR實境」 。（圖／新北市教育局提供）

▲特教科長劉美蘭與家長共同見證學生成長。（圖／新北市教育局提供）

朱美玲認為，舞蹈資優的孩子除了肢體術科的專業外，更可透過文字與科技，展現屬於資優的創意。新埔國中學生蒲羿瑄興奮表示，戴上VR眼鏡，彷彿自己就像城堡裡的公主，激發好多靈感。海山國小學生王思予也說，這次有機會大家一起設計動作，讓她學會要團隊合作才會有好的表演。

▲▼新北舞蹈資優營「芭蕾舞蹈融入VR實境」 。（圖／新北市教育局提供）

▲科技與舞蹈的結合，家長們拿起VR設備感受舞蹈饗宴。（圖／新北市教育局提供）

教育局表示，新北舞蹈資優方案課程計畫自105學年度起委託台灣藝術大學舞蹈系承辦，由該系邀請舞蹈專業師資進行課程，課程不僅止於肢體動作的訓練，也期待學生在舞蹈方案課程的學習中，培養自己的價值觀，未來樂於投注於藝術相關的服務。

教育局也說，多元適性的資優教育是新北市的重點政策，學生通過藝術才能鑑定後可以參加教育局主辦的藝才假日方案，讓學生適性揚才、發揮潛能。這次的課堂呈現，讓孩子勇於突破現況，不怕犯錯，勇於表現自己。也感謝教授們從科技的多元角度出發，讓孩子感受藝術的專業，期待孩子繼續展現創意，勇於挑戰自我。

▲▼新北舞蹈資優營「芭蕾舞蹈融入VR實境」 。（圖／新北市教育局提供）

▲藝才發表後學員分享團體合作的重要與學習新科技融入舞蹈的收穫。（圖／新北市教育局提供）

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