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21歲警器捐完成後…重機、車隊護送回分局　樹林警列隊致敬送別

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▲▼楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳以昇攝）

▲楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術，大批員警病房外致敬。（圖／記者陳以昇攝）

記者柯振中、陳雕文／新北報導

新北市樹林分局21歲楊姓員警遭無照少年高速側撞身亡，家屬經過考慮，決定捐出心臟、肺臟、腎臟等器官，遺愛人間。等到器官捐贈手術結束，楊警的遺體5日將從亞東醫院運送到板橋殯儀館，沿路將有警用重機護送，回到樹林派出所，由大批員警列隊送別，最後再送到殯儀館。

楊警2日凌晨接獲通知，與同仁騎警用機車前往三多地區，支援打架糾紛，沒想到行經大安路、俊英街口時，遭到無照的17歲張姓少年高速側撞，當場重摔在地，失去呼吸心跳。

▼楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳以昇攝）

救護車緊急到場，將楊警送往亞東醫院，期間不斷急救，楊警終於恢復呼吸心跳。不過，經過1天的治療，楊警仍被判定腦幹衰竭。楊男的父母不忍心兒子受苦，決定簽下器官捐贈同意書，將心臟、肺臟、腎臟、肝臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜等5器官、3組織捐出。

楊警雖然受到重創，仍遺愛人間，器捐預計有10個家庭受惠。等到器捐手術結束，楊警的遺體預計5日上午11點從亞東醫院啟程，在警用重機、車隊的護送下回到樹林分局、樹林派出所，接著由大批員警列隊致敬、送別，再送往板橋殯儀館。

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▼等到器捐手術完成，楊警的遺體將在車隊的護送下回派出所，再送到板橋殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼楊庭豪送進開刀房進行器官移植手術。（圖／記者陳以昇攝）

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