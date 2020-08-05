降血壓藥發芽「長出尾巴」　婦人前天才吞下：難怪摸到「黏黏的」

▲藥片發芽長出尾巴，婦人嚇到不敢吃。（圖／翻攝秦楚網）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省十堰市65歲張姓婦人長期服用降血壓藥物，但最近她竟發現，平常服用的藥片居然「發芽」長出「黃色小尾巴」，嚇得趕緊停止服用，並懷疑是買到假藥。

根據《秦楚網》報導，婦人從2004年罹患高血壓起，一直在張灣一家藥房購買名為「欣然」的降血壓藥吃，每天都要吃一粒控制血壓，並且每次都會購買一個月的份量，放在專門的藥盒中，並保存在通風曬不到太陽的位置。

▼婦人平常將藥片保存在盒子裡。



婦人表示，她這麼多年來一直服用這種藥物，都沒什麼問題，但前幾天晚上，要吃藥的時候，突然發現藥片「黏黏的」，感覺有點奇怪，所以特別挑了幾粒比較正常的服用，沒想到隔天要吃藥時，竟然發現有20多粒藥片都「發芽」了，「我懷疑是買到假藥了，所以全部藥都不敢再吃！」

婦人後來將藥物帶去給藥學專家檢查，大陸國藥東風總醫院藥學部主任李志浩指出，經過拆解研究，婦人買到的不是假藥，這種藥片分為外面的包衣層和里面的片芯，可能是因為連日高溫高濕環境，使得內部的輔材受熱受濕，導致輔材膨脹出來。

李志浩表示，「欣然」這個藥本身是鋁箔真空包裝，如果打開後放在藥盒裡，受潮的機會就會大大增加，十堰最近都是高熱高濕的天氣，由於外界環境發生變化，導致藥物性狀發生改變，已經達不到緩慢釋放藥物或者控釋藥物的目的，所以這個藥現在不能再吃了。

李志浩也建議，婦人之後可以「吃一粒、拆一粒」，沒吃完的藥片就保留在原鋁塑包裝裡，不要撕開包裝後放進自己的藥盒，否則容易導致吸潮變質。