羅霈穎床頭藥物「意妥明」用途曝！醫無奈喊：精神科藥又被妖魔化

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

資深藝人羅霈穎3日晚間被友人發現陳屍在自宅工作室內，床頭櫃上有醫師開立的鎮靜類藥物「意妥明」，這也讓精神科用藥問題再度被大眾討論，對此，身心科醫師林耕新無奈表示：「精神科用藥又被妖魔化了！」他解釋，精神科藥物其實不可怕，前提應被妥善使用，但據過去觀察，有一半以上患者都不好好吃藥，甚至是自行調整藥物，才會造成藥物順服性不佳。

▲藝人羅霈穎。（圖／ETtoday資料照）

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羅霈穎近年因為作息不穩定加上熬夜，本身有失眠難入睡的健康問題，曾赴台北醫學院身心科門診求助，醫師開立非管制類的安眠藥「意妥明」幫助羅霈穎入睡。檢警4日抽血驗屍後，將送驗這批藥物進行比對，確認是否服用意妥明導致猝死。

▲藝人羅霈穎在住家猝死，檢警調查發現她生前有服用意妥明助眠。（圖／翻攝網路）

不少身心科患者因生活壓力、睡眠障礙等問題，有長期服用安眠藥物習慣，而羅霈穎是否是因為服用藥物過量問題導致猝死，也讓精神科用藥問題再度浮上檯面。對此，耕心療癒診所院長林耕新無奈表示：「精神科用藥又要被妖魔化了。」

「大家又開始說，你看！又是吃精神科藥造成的問題！」林耕新解釋，其實精神科藥物也沒有那麼可怕，前提是要妥善使用，如果適當使用是有其效果的，根據過去觀察，有一半以上的病人都不好好吃藥，不是多吃，不然就是不吃，甚至自己調整藥物，而且精神科的患者更是如此，這些行為都是造成藥物順服性不好的原因。

▲耕心療癒診所院長林耕新。（圖／記者吳奕靖攝）

林耕新表示，意妥明已算是老藥，醫界已用了幾十年，主要用途為抗精神病、思覺失調症，嚴重者可施用於情感性精神病，「意妥明不是安眠藥，但是服用意妥明後，嗜睡性效果顯著，所以常常會被當作安眠藥來助眠」，尤以長期服用安眠藥或鎮定劑量多不足者，會併入服用。

林耕新強調，意妥明服用過量易造成痙攣，但所有藥物過量都是有問題的，有時候藥物會有交互作用，比如說混到鎮定劑、高血壓等等。有些人想讓助眠效果更好，會配酒服用，但是過量的話，容易引起抑制呼吸、心臟方面問題。