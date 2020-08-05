買充電器、文具收到大陸不明種子　農委會急說明「4大處理流程」

▲農委會不明種子記者會。（圖／翻攝自Facebook／動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵）



記者許展溢／台北報導

台灣從7月28日起也接獲民眾通報收到大陸寄送培養土、砂土、肥料及種子已累計9件，農委會主委陳吉仲今（5日）率領防檢局官員召開記者會說明，將請電商平台加強宣導賣家勿違規販售或贈送境外植物或植物產品外，收到後也將有4大步驟進行處理。

防檢局說明，除7月28日民眾主動提交植物培養土1件外，另有民眾購買花架、文具等商品時附贈草類、蕓薹屬、羅漢竹及薔薇種子各1批，購買花器附贈有機質肥料1批，購買充電器但收到砂土1批，購買蓮花種子但未經檢疫2批，共計9批。由於防疫從嚴考量，均已即刻銷般，日後將視需要進行疫病害蟲檢測。

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▲▼台灣收到「大陸不明種子」包裹。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

陳吉仲表示，這2年內重大動植物傳染病都是從大陸傳過來，要是沒做好防範措施，會有很大衝擊，接下來為強化源頭把關，已洽請中華民國無店面零售商業同業公會配合轉知電商平台加強宣導賣家勿違規販售或贈送境外植物或植物產品,如有販售者應儘速凍結、停用或下架該內容，若商品來自國外也要加註「海外」，結帳時以加註或跳窗等方式提醒民眾要符合我國輸入檢疫規定。

對於民眾收到不明郵包的處理流程，防檢局說明，會有四大步驟，第一先由「民眾通報」後，接著「防檢局轄區分區派員攜回或民眾主動繳交」，第三「鑑定種類檢測疫病害蟲」，最後是「銷毀」。至於收到的9件是否有檢驗？防檢局副局長鄒慧娟表示，第一時間都已銷毀，但之後會請農試所協助鑑定分析。

▲▼農委會說明「不明種子」包裹處理流程。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

▼農委會說明「不明種子」包裹可能造成的危害。（圖／翻攝防檢局臉書直播）