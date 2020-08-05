貝魯特彷若廣島原爆！總理妻女受傷　長槍黨秘書長喪命

▲黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於當地時間4日晚間發生巨大爆炸，造成至少78人死亡、4000人受傷。外媒稱黎巴嫩總理的妻女與數名總理顧問均在此次爆炸中受傷，黎巴嫩長槍黨秘書長喪命。

據外媒援引黎巴嫩國際廣播公司（LBCI）報導，爆炸事故造成黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）的妻女與其數名顧問受傷，不過傷勢「輕微」。而阿拉伯衛星電視台（ Al Arabiya TV channel）稱，黎巴嫩長槍黨（Kataeb）秘書長那哈利安（Nizar Najarian）在爆炸中受重傷並陷入昏迷，之後因傷勢過重不治身亡。









▲黎巴嫩貝魯特炸出橘紅色蕈狀雲。（圖／路透）

本次爆炸地點位於貝魯特主要港口。據瞭解，爆炸原因初步判斷是港口倉庫存放的2750噸的硝酸銨（ammonium nitrate）。爆炸瞬間，當地天空炸出了橘紅色的蕈狀雲，現場也瀰漫大量有毒氣體。港口大部分設施被夷平，整座城市都受到爆炸震波衝擊，有一半的建築物受損、玻璃被震碎。



約旦地震觀測站數據顯示，貝魯特港口爆炸的劇烈程度相當於規模4.5級的地震，威力極強。貝魯特市長Jamal Itani接受採訪時表示，爆炸現場就跟日本廣島原子彈爆炸一樣，整個首都蕩漾著毀滅的痕跡，傷者遍布滿地。

►凱撒飯店午晚餐！超殺價格吃飽吃滿～