人妻身上佈滿「紅班脫皮」全裸送醫猝死　當天才傳老公「出軌證據」...姊：動手多次

▲河北一名幹部被爆出出軌又家暴，老婆去世時滿身是傷，他卻完全消失。（圖／翻攝自封面視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

最近大陸殺妻案頻傳！2日開始網路上流傳一篇「鎮政府幹部被曝婚內多次出軌並家暴，妻子意外離世後丈夫失聯」。死者的姊姊控訴，30歲的妹妹遺體全身都是傷，事發後妹夫就此帶著小孩消失，打電話也不接。目前平鄉縣公安機關已啟動重新鑒定程式。

根據封面視頻報導，死者姊姊2日表示，妹妹在4月11日被裹在棉被裡送上救護車，到醫院急救30分鐘後，醫生宣佈搶救無效死亡，之後她在太平間看到遺體，妹妹臉上眉毛以下嚴重燙傷脫皮，身上有掐傷、指甲拖拽傷痕。

▲姚小姐身上都是傷。

死者姊姊透露，兩人結婚6、7年，在妹妹懷孕之後，妹夫王某不但多次劈腿小三，還常常動手打人，最嚴重的一次是在2018年過年期間，王某掐著脖子直到差點斷氣為止。

而在事發當天淩晨三點，姊姊才收到妹妹發來的微信，內容為妹夫王某和常姓女子的曖昧聊天記錄，兩人親暱的互喊老公老婆，「我愛你」、「不心疼有老公呢」。妹妹冷靜地說，「幫我保存好，我們從長計議，這次一定一定要做好萬全準備，後路鋪好了再攤牌」。

▲王男與一名女子親密聊天。

而在事發之後，姚小姐說妹夫帶著小孩離開了，打電話都不接，7月28日收到妹妹屍檢報告，顯示妹妹是猝死，但她非常不認同，要求重新進行鑒定。而王男的爸爸則說，跟媳婦關係很好，這事情公安已在進行，建議別管這事情。

根據平鄉縣互聯網資訊辦公室3日消息，死者丈夫王某是平鄉縣河古廟鎮工作人員，對於網上反映王某出軌情況，由平鄉縣紀委監委對其啟動調查，調查進展將及時公佈。

而關於妻子的意外事故，據查，4月11日，事發當日縣公安機關進行了現場勘驗，省市縣公安機關於4月21日、6月4日兩次現場勘查、聯合屍檢，鑒定意見為「符合脂肪心致心源性猝死」。應死者姚某娘家親戚提出要求，平鄉縣公安機關已按規定啟動重新鑒定程式。

▲王男先前與多名女子親密合照。

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