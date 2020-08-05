人妻泣訴「2年不堪生活」服毒自殺！　一口吞「雙眼睜大」倒在車上

▲人妻不堪忍受丈夫家暴，服毒自殺。（示意圖／123RF）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省丹陽市一名孫姓男子7月26日慌張報警稱，當天中午，妻子發來一段文字，稱吃下了兩包老鼠藥，之後怎麼也聯繫不上，甚至還傳來了「遺書」。警方找到該女子時，她已經失去意識，在副駕駛座位上發現了部分老鼠藥。遺書內容曝光，她稱對婚姻充滿絕望，2年內遭到非人的待遇。

據《江蘇新聞》報導，近日，丹陽一人妻在留下一封遺書後，與丈夫失聯，並且有服用老鼠藥自殺的打算。警員接到其丈夫的報警後，立馬多部門協作，驅車20多公里，上演一場急速營救。

丹陽市公安局後巷派出所警員酈佳鈺透露，「查看了孫男和于姓妻子的微信聊天記錄，發現她有服用老鼠藥自殺的傾向。」

警員仔細查看女方發來這段長文，發現她似乎是對婚姻極度失望。文中表示，在短短2年的婚姻生活中，多次遭受家暴。

考慮到于妻失聯之前，是開著自家一輛棕色小車離開。隨後，警員兵分多路，一面查找周邊路段監視器畫面，一面上路沿街尋找，1個多小時候，在距離住處20多公里遠的一處小路邊，發現了目標車輛。

酈佳鈺回憶，當時于妻已經失去意識，但眼睛睜大，隨即被送醫治療，好在及時，住院治療後脫離生命危險；警方也在女方駕駛車副駕駛座位上，發現了部分老鼠藥，「副駕駛位置上有一個紙杯子，紙杯子有一些粉色的顆粒，經鑑別，就是老鼠藥。」

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