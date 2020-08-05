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相機拿出來！泰山純水玩創意挺運動　還搬出喵星人參賽　網狂喊：犯規！

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▲▼泰山純水,喵林匹克,運動會,運動,新包裝。（圖／泰山提供）

▲走過用水瓶排成的障礙物，對喵星人來說根本只是小菜一碟！（圖／泰山純水提供，下同）

消費中心／綜合報導

充滿不確定性的2020已過半，這段時間許多大型國際賽事延期舉行，讓不少運動迷感到失望；近期隨著疫情趨緩，原本因防疫考量而停辦的運動賽事也逐漸解禁，像是職棒開始恢復例行賽，並有限度地開放球迷入場，令人興奮不已。

夏日豔陽高照、百花盛開，因應運動賽事復甦的活潑氛圍，泰山純水這次於產品設計上大玩創意！與義大利波隆納插畫獎得主、新生代插畫家陳又凌合作，推出「夏季運動版」系列包裝，6款獨家瓶身放上台灣在奧運賽事上常勝的六項運動項目，如：跆拳道、體操、棒球、羽球、舉重、游泳等，以鮮豔色彩與線條設計帶出該運動精髓，象徵對台灣運動員的支持，亦表現品牌不斷追求創新的樣貌。而包裝上巧思也超吸睛，畫面中的貓咪選手有模有樣地拿起球棒、做起體操，讓貓奴一秒瘋狂！

▲▼泰山純水,喵林匹克,運動會,運動,新包裝。（圖／泰山提供）

▲泰山純水「夏季運動版」系列包裝，活潑的色調與貓咪插畫超吸睛。

為了傳遞「鼓勵運動」的正向理念，泰山純水也將運動與可愛的喵星人做結合。除了包裝之外，近期更以喵星人為主角，舉辦「喵林匹克運動會」活動，邀請奴才們分享貓咪與泰山純水（夏季運動版）新包裝的互動照，形式不拘，不管是避障遊戲、追逐空瓶、或是用來「饋咖」午睡都可以，讓喵星人一起為大家加油打氣！身為稱職的貓奴，當然要把握機會讓主子享受爆紅滋味！喵！

▲▼泰山純水,喵林匹克,運動會,運動,新包裝。（圖／泰山提供）

▲▼泰山純水,喵林匹克,運動會,運動,新包裝。（圖／泰山提供）

▲泰山純水「喵林匹克運動會」今夏開跑！活動形式不拘，邀請廣大貓奴們曬貓贏好禮，讓主子享受爆紅滋味！

即日起～8/23，只要拍攝主子與泰山純水互動的創意照片或影片、上傳Instagram並標記 #泰山純水、#喵林匹克運動會、#煮沸過蓋安心，並以公開帳號發文就有機會獲得好禮，照片獎與影片獎各6名，獎項除有500元7-11禮券外，還有貓奴界知名網紅「好味小姐Lady Flavor」的貓咪鮮食組（鮮食化毛膏三件組+貓方塊酥四件組），不僅可以曬主子，還能為主子謀福利，奴才們可要打起十二萬分精神，現在就把相機拿出來！

▲▼泰山純水,喵林匹克,運動會,運動,新包裝。（圖／泰山純水提供）

▲8/23前，上傳家中主子與泰山純水新包裝的創意互動照片或影片，就有機會獲得價值新台幣1,695元的「好味小姐Lady Flavor」貓咪鮮食組與500元7-11禮券。

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