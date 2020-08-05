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搭高鐵台鐵環島去　有機會入住知名文創旅店

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 ▲▼ 台灣高鐵 × 承億文旅 攜手打造美好生活體驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台灣高鐵攜手文旅旅店 攜手打造美好生活體驗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓旅客享有更便利超值的服務，高鐵攜手國內各界知名品牌讓高鐵TGO會員透過「點數365」平台兌換各項優惠，其中全台最大文創設計旅店品牌-承億文旅經過嚴選後亦成為可兌換之八家飯店品牌之一，即日起即可憑TGO點數兌換承億文旅各項商品。另，承億文旅加入台鐵環島之星列車，獨家保留房間給台鐵環島列車，讓乘客環島住承億，入座即入住。承億文旅集團在台灣共有6間風格主題各異的文創設計旅店，除花蓮山知道及墾丁雅客小半島所屬縣市尚無高鐵站之外，其他旗下飯店：淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子及嘉義商旅皆在高鐵站縣市。

點數經濟發燒，台灣高鐵宣布強化TGO會員機制，推出全新「點數365」平台，網羅超過60個品牌並開放TGO會員透過平台進行兌換，讓點數有更多運用的可能。此次平台上可兌換商品品項涵蓋五大類，包括：烘培飲品、超商餐飲、交通休閒、伴手禮以及知名飯店住宿，其中承億文旅文創設計旅店集團經過台灣高鐵嚴格審查後入選首波八家飯店兌換名單內，即日起TGO會員即可在平台以2499點～6000點兌換承億文旅旗下商品，包含$500元住宿折價券、$1000元住宿折價券、港式雙人套餐…等。

承億文旅董事長戴俊郎表示，「承億文旅與台灣高鐵合作不僅是回饋旅客用更優惠的方式來入住，更是品牌加乘效應，此次台灣高鐵要打造台灣美好生活體驗，嚴選台灣各界知名品牌合作，就是對承億文旅最好的品牌認同及行銷曝光。」

承億文旅數位行銷處協理黃資芬進一步表示：「高鐵TGO會員自2017年上線以來人數已超過143萬，累積共8億點數未兌換，就算只有1%來兌換承億文旅數量也相當驚人，所以此次承億文旅積極爭取入選成為首發旅宿合作品牌。」除可使用點數兌換入住外，凡入住承億文旅即日起可以七折加購高鐵車票，搭配專案再贈送當地農場門票，讓旅客舒適抵達各城市並享受農園樂。

現正國旅發燒加上暑假檔期讓飯店房間一房難求，除了台灣高鐵之外，承億文旅首跟台鐵環島列車合作，每日保留一定數量房間給環島之星列車，讓旅客不僅搭火車環島，更保證入住以當地文化特色為主題的承億文旅，詳請可透過易遊網網站訂購。

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