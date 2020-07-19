承億文旅加碼安心旅遊　旗下飯店推「買千送千翻倍送」

▲承億文旅加碼一千五百萬助攻安心旅遊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局推出的「安心旅遊補助方案」正式上路，亦可搭配7月15日啟用的振興三倍券使用，台灣最大文創設計旅店集團-承億文旅也偕同旗下六間飯店共同推出「買千送千翻倍送」優惠，凡透過官網、電話訂房滿1,000元，即加贈千元折價券以此類推可使用至2021年3月。7月15日前住宿滿 3,000 元，除獲得 3,000 折價券外承億文旅加碼贈1,000元共4,000元，若搭配振興三倍券使用相當於讓旅客以壹千元得到6倍價值。

承億文旅發行面額五百元折價券限量3萬組，等同加碼1500萬「安心旅遊補助方案」，7月1日正式上路後，粗估已有超過 10 萬人登錄，可見上半年因疫情影響致使國人旅遊機會受限，如今台灣疫情鬆綁解封，台灣旅遊呈現百花齊放姿態，旗下飯店之一「桃城茶樣子」獲得「2019 全台最美飯店」的台灣文創設計旅店

品牌龍頭「承億文旅」董事長戴俊郎表示，承億文旅深耕台灣多年，以一館一城市一文化主題為特色，看好暑假及下半年國內旅遊風氣，報復性國旅不能只是曇花一現，而是要細水長流，故提供承億文旅千元折價券搭配政府的安心旅遊補助，讓旅人不僅玩到今年 10 月，更延長到明年 3 月。

▲▼承億文旅加碼懶人包 。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億文旅二間飯店(桃城茶樣子、嘉義商旅)所在地嘉義市，由嘉義市政府加碼500元給自由行旅客，另一縣市花蓮（承億文旅花蓮山知道）則加碼：入住花蓮即可參加汽車抽獎活動。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，承億文旅集團在台灣共有六間文創設計旅店，各館風格文化特色各異，每間皆為時下文青旅人必朝聖打卡點，暑假期間也準備好不同主題的藝術策展等旅人來欣賞。

七月開始，桃城茶樣子、嘉義商旅將聯手工研院以東石蚵殼循環生態美學為主題舉辦期間限定的海風藝術營；台中鳥日子將以南投竹山竹子為主題策展、淡水吹風及花蓮山知道則以陶藝設計品為題策展，墾丁雅客小半島則以海洋動物保育為主題策展，詳細資訊請詳洽官網。

承億文旅官網

https://www.hotelday.com.tw/default.aspx

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