承億文旅「海風藝術營」主體展　重新賦予蚵殼新生命

▲文創設計旅宿讓蚵殼重生 嘉義首度展出 生態跨域循環藝術展 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

承億文旅桃城茶樣子×工業技術研究院 期間限定 即日起至 2020 年 9 月 30 日 集結台灣多位隱形冠軍手作職人 推出「海風藝術營」主題特展。

華人最大文創設計旅店集團「承億文旅」帶來全新策展計畫！搭上暑假國旅及嘉義旅遊熱潮，攜手工業技術研究院合作，將嘉義在地豐厚的蚵為軸心，鏈結生態跨域產業，以手作、飲食、旅遊及創意設計品四大面向推出「海風藝術營」主體展，即日起至 9 月 30 日於承億文旅桃城茶樣子盛大展出。

同時，承億文旅偕同「隨處樂料理廚房」亦推出期間限定的鮮蚵風味料理，並有手作職人於暑假每周六駐館開課，帶給旅人創意新玩法。

台灣蚵殼產業產值超過 65 億元新臺幣，其年產量 20 萬噸佔全臺整體養殖業產值 1/4，位居全球第 6 位，造就台灣嘉義沿海就業與經濟發展盛景，對於台灣漁業經濟生活、就業等具有一定貢獻。工研院陳宗賢副組長表示：此次「『海風藝術營主題展』由工研院鏈結生態跨域產業，目的為緩解廢棄蚵殼閒置等，並促進循環再生高值化產業問題，將 1~2 級產業邁向 6 級化產業，同時培育蚵殼灰創新應用產品之新秀品牌，透過創作設計與產業端共同串接更多美學循環再生議題。

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