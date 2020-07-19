才出生46小時被偷！警花76hrs「尋嬰大作戰」找到了...爸媽揪心痛哭

▲一名嬰兒才出生46小時就被偷走。（圖／翻攝自人民日報，下同）

記者康心禹／綜合報導

雲南迪慶州一名嬰兒僅出生46小時就被偷走，父母崩潰痛哭。民警迅速出動，76小時排查了可疑人員80餘名、車輛2000餘輛；查看監視器3000多個、時長近108小時的視頻內容；輾轉雲南和四川2省，行程達1300多公里，最終在四川成功將孩子解救。

綜合陸媒報導，「我的孩子出生才46個小時，就被人偷走了，凌晨2點我還給他餵奶，3點鐘醒過來，他就不見了。」母親傷心的向民警哭訴。

7月5日3時40分，迪慶州維西縣公安局接到維西縣人民醫院報警電話，立即成立專案組開展工作。民警調取醫院周邊監視器反覆查看後發現，7月5日2時25分住院部門口出現一個疑似抱著嬰兒倉促離開的人影，看不清相貌特徵。

專案組隨即調整偵查方向，從周邊可疑車輛入手，在排查了2000餘輛次可疑車輛後，發現一輛黑色無牌照的越野車有重大犯案嫌疑。經大數據分析，進一步發現該車車主為李某，李某及該車在案發前在醫院附近活動頻繁，案發後卻突然出現在麗江市附近。

專案組立即奔赴麗江，於7月7日凌晨2時許成功抓獲犯罪嫌疑人李某。據李某供述，10多個小時前已將嬰兒賣給別人。經進一步工作，專案民警鎖定四川省峨邊縣宜坪鄉一名叫羅某的男子有重大嫌疑，為解救嬰兒，專案組民警立即驅車千里奔赴四川省峨邊縣。

7月9日10時，民警到達羅某家時，羅某妻子王某正抱著男嬰坐在臥室裡。76小時連續奮戰，專案組在排查可疑人員80餘名、車輛2000餘輛；查看3000多個監視器、視頻時長108小時；輾轉雲南和四川2省、行程1300多公里後，成功解救這名剛出生就被人偷走的嬰兒。

7月9日中午，維西縣公安局民警帶著心急如焚的嬰兒父母從維西出發，趕往四川省峨邊縣婦產醫院與孩子團聚。7月11日下午，歷經30多個小時晝夜兼程，當這對年輕的父母再次抱起自己的孩子時瞬間淚流滿面，現場的民警和醫護人員也被這歷經劫難再度重逢的畫面感動的熱淚盈眶。目前，該案正在進一步辦理中。

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