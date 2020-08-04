立委貪汙是大問題？　李正皓：國會助理升遷與福利值得關心

▲法院4日裁定剩下8人，1人80萬元交保，其餘7人羈押禁見。（圖／曾梓倩）

記者黃巈禾／台北報導

立委集體收賄，連辦公室主任也涉案。對此，曾是國民黨籍的名嘴李正皓認為，立委貪污該死，但有沒有想過為什麼這麼多的國會助理也涉入其中？立委貪污是大問題嗎？國會助理的升遷體制與福利保障才是整個案件中，大家該真正關心的問題。

李正皓4日在臉書表示，因為按造現在的國會助理薪資、福利、保障、陞遷管道來看，能在立法院服務超過十年的只會有兩種人，浪漫到不行的政治理想主義者，或是世俗到不行的喬事貪財者。

李正皓指出，25歲掛主任職月領4、5萬，生活尚可，偶爾還可打打牙祭；35歲掛主任職月領4、5萬，買車買房基本無望，但身體開始逐漸老化；等到45歲，還是掛主任職月領4、5萬，孩子學費教育費生活費怎麼辦？靠著理想撐下去？又還能撐多久？

李正皓提到，上述是親眼見證許多國會助理朋友的真實人生，付香蕉只能請猴子，這樣的體制下，國會的問政品質怎麼可能提升？但偏偏是一群又一群的政治理想主義者，以國會助理的身份撐起了立法院的半片天。

李正皓認為，立委貪污是大問題嗎？你真以為抓幾個人未來就沒立委貪污了嗎？國會助理的升遷體制與福利保障才是整個案件中，大家該真正關心的問題。

國會集體收賄案，法院2日裁定前現任立委陳唐山、趙正宇以50萬元、100萬元交保，趙正宇辦公室主任林家騏裁定羈押。至於其餘8人，法院4日裁定，時力前黨主席徐永明以80萬元交保，剩下7人則羈押禁見。

全案關鍵被告至此共3人交保（陳唐山、趙正宇、徐永明）、8人羈押禁見（陳超明、趙正宇辦公室主任林家騏、蘇震清、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟、廖國棟辦公室主任丁復華、太流公司前負責人李恆隆、公關顧問公司白手套郭克銘）。

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