立委收賄4收押1交保　民眾黨團籲檢調勿枉勿縱

▲蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明、 趙正宇涉嫌收賄。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者楊亞璇／台北報導

立委集體收賄醜聞震驚各界！現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華遭收押禁見，前立委徐永明80萬交保。對此，民眾黨團4日下午回應，「同為立法院委員，本黨團希望檢調單位對於整起事件勿枉勿縱，讓真相大白，讓公道長在。」

民眾黨團表示，「我們更是痛心，為何各黨立委諸公竟收受賄賂為特定廠商利益說項。本黨委員們也會自我警愓，身在政治與經濟資源集中的場域，千萬要小心謹慎，潔身自愛，才不會辜負民眾與支持者的期許。」

民眾黨團指出，SOGO百貨經營權一事並非新事件，而是各方力量糾纏近二十年的老案。在政治界被牽涉進來的，從扁政府時期的黃芳彥（時任總統府醫療小組醫師）、陳哲男（時任總統府秘書長）、吳淑珍夫人，商界的章民強（原初SOGO創辦人）、李恆隆（太流董事長）、林華德（時任國票金董事長）、徐旭東（遠東集團董事長），到六名立委。

民眾黨團強調，這麼繁複的政商關係，絕非表象如此簡單。因此，上自經濟部，下至檢調單位，本黨呼籲一定要把各方利害相關人的角色扮演查清楚，公諸於大眾，而不是只限於收受賄賂的司法層面，而是要揭開政商關係背後的不法網絡。