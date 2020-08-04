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暖心女匯72萬給開刀女網友…怨警：不要講有的沒的　警看病床照：P的

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▲警方查看詹女手機照片，發現「南希」手臂及頭髮都皆有不自然之處。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方查看詹女手機照片，發現「南希」手臂及頭髮皆有明顯不自然之處。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民詹姓女子於IG上認識一名女網友「南希」，對方誆稱因心臟疾病即須動刀，希望詹女匯款美金2.5萬元（約台幣72萬5000元），並傳送就醫紀錄、躺在病床上的照片，取得詹女信任。詹女不疑有他，馬上前往銀行欲匯款，但行員察覺有異，遂通報警方前往，警方看到照片後哭笑不得，因「南希」的病床照片簡直漏洞百出，照片中「南希」手臂及頭髮皆有不自然之處，就算是外行人都能看得出是「P圖」，在員警耐心解說下，詹女也發現照片「怪怪的」，接受遭到詐騙的事實。

台中第一警分局繼中派出所於7月31日上午11時許，接獲轄區內中國信託銀行通報，稱一名女子向櫃檯行員表明要以臨櫃匯款的方式，將美金2.5萬元匯至國外朋友帳戶，行員察覺有異，遂報請警方協助。

巡佐林漢嘉、警員方子邦到場了解，發現詹女於7月間在IG上被一名自稱「南希」的女網友主動搭訕，「南希」說自己是一名在美國就學的德國人，近日因心臟疾病須盡快開刀治療，雇請詹女匯款幫助她。警方得知後，馬上告訴詹女這是典型的詐騙手法，惟詹女堅信不移，還焦急的向警方說：「這是真的！她要去開刀了，你們不要講有的沒的」，讓2員略為頭疼。

▲警方查看詹女手機照片，發現「南希」手臂及頭髮都皆有不自然之處。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲詹女堅信不移，焦急的向警方說：「這是真的！她要去開刀了，你們不要講有的沒的」。

隨後警方檢視詹女手機，發現「南希」為取得詹女信任，寄了許多照片給詹女，如躺在病床上、就醫紀錄等照片，然而警方仔細一看，發現照片內容漏洞百出，其中一張所謂檢查心臟的照片只是牙科檢查，而躺在病床上的照片更是不自然，是以粗糙的修圖方式製成。

▲警方查看詹女手機照片，發現「南希」手臂及頭髮都皆有不自然之處。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲「南希」為取得詹女信任，寄了許多照片給詹女。

在警方不厭其煩地說明下，詹女也慢慢發現照片「怪怪的」，才恍然大悟自己遭到詐騙，她也相當感謝警方與行員，讓她辛苦的血汗錢免於落入詐騙集團手中。

警方呼籲，其實這些詐騙破綻顯而易見，只是民眾身陷詐騙集團的圈套時往往容易忽略這些細節，現今社會運用社群軟體交友的情形相當普遍，民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打110或165尋求專業諮詢，以免成為詐騙集團眼中的肥羊。

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