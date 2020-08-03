台中20歲男大生「雨天滑自摔」遭公車撞！頭部重創血濺馬路亡

▲劉姓大學生疑因天雨路滑，騎機車不慎摔倒遭客運擦撞，經送醫傷重不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區東海大學前3日下午5時許發生一起死亡交通事故，靜宜大學劉姓男大生沿台灣大道慢車道往市區方向行駛時，疑因天雨路滑不慎自摔，遭同向併行的統聯客運擦撞，頭部受到重創，柏油路上血跡斑斑，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍不幸回天乏術。

台中市第六警分局表示，20歲劉姓男大生3日下午5時28分許，騎乘機車沿台灣大道慢車道往玉門路方向行駛，與一輛統聯客運併行前進，但疑因天雨路滑，劉男不慎自摔，因而遭客運撞擊，造成頭部重創當場失去生命跡象，遂通報救護人員緊急送往台中榮總急救；劉男送至醫院後，其家屬也趕往醫院，但因傷勢嚴重，家屬放棄急救。

警方對客運駕駛陳男（34歲）實施酒測，無飲酒情形，警根據監視器畫面初步研判，事故發生原因疑因天雨路滑所導致，詳細情形仍有待警方進一步調查。

▲劉姓大學生疑因天雨路滑不慎自摔，遭同向併行的統聯客運擦撞。

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