南投收容所替代役男要求量體溫遭拒…警棍敲桌嗆專勤隊！險爆肢體衝突

記者白珈陽／台中報導

移民署南投收容所一名替代役男，依規向進出人員量體溫時，遭一名正在帶移工報到的台中專勤隊員以「正在忙啦」為由拒絕，未料役男聽聞後竟情緒失控，拿起警棍敲桌與專勤隊員互嗆，還摔水瓶、衝上前作勢欲打架，驚動所有在場執勤人員，隨後役男立即被拉開，未演變成肢體衝突。

▲南投收容所一名替代役男，要求台中專勤隊員量體溫遭拒，怒嗆隊員。（圖／記者白珈陽翻攝）

然而這起衝突事件，該所事後未通報役政署，遭質疑是刻意隱匿，役政署指出，雙方在口角糾紛時已被拉開阻止，未有動手情形，按規定尚不須進行通報；南投收容所回應，全案交由移民署中區事務大隊處理；中區事務大隊表示，已把該名役男調離職班台任務，將會加強教育輔導。

7月30日下午2時許，台中專勤隊員將移工帶至移民署南投收容所報到時，一名替代役男坐在櫃檯，依規向他們表示：「量一下體溫喔」，隊員未予理會，走了幾步後才回頭說：「正在忙啦」，未料該名役男經聞後情緒失控，竟起身拿警棍敲桌怒嗆：「兇什麼啦！」，隊員不甘示弱回：「不然想怎樣？」，雙方你一言我一語，役男更衝出櫃台要跟隊員理論。

▲▼役男起身與隊員大聲互嗆，最後被旁人拉出門外。

雙方在收容所一樓大起爭執，驚動所有在場執勤人員，役男衝出櫃台後，即有旁人上前將他攔住，並要2人先冷靜，但2人仍隔著人牆不斷隔空叫罵，隊員也氣得將手上行李摔到地上，質問：「我是過來支援的，你有需要這樣嗎？」，不過這句話猶如火上澆油，役男直接大手抓起一旁桌上的水瓶，用力甩到桌面發出巨響，試圖衝向隊員；旁邊值勤人員眼見即將演變成肢體衝突，立刻將役男拉住，並把他帶出門外，結束一場虛驚。

對此，移民署南投收容所低調表示，依照權責無法回應，須交由移民署中區事務大隊說明；中區事務大隊副大隊長游光燦表示，在隊員經過該名役男所處櫃台之前，已有警衛答允隊員可先安置移工，再回頭測量記錄體溫，因隊員手上拿著移工的行李，且移工上了手銬，須以戒護安全為優先，但役男並不知情，才導致引發後續衝突。

游光燦指出，該名替代役男是3月入伍，役期至9月，到該單位服務後，先前未曾出現過脫序行為，也許該役男是求好心切，但雙方溝通出現誤會，因此引發後續衝突。此外，所有役男都是經由役政署選訓，大隊是在末端管理，目前已將該名役男調離職班台任務，也會加強教育輔導。

游燦光表示，中區事務大隊正對此案進行了解，若情節嚴重，將會把該名役男呈報至役政署做輔導教育，若情節輕微，則將會在單位內做適當處置。

役政署表示，替代役役男獎懲辦法第10條的罰勤、禁足或申誡、第11條記過，必要時得併罰勤或禁足，可由南投收容所核定懲處，處罰相對較重的第13條「輔導教育」由移民署核定，若是決定依第13條懲處，由役政署執行，將這名役男送回成功嶺教育、輔導4至16週。

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