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黑澀會薔薔不捨父親被騙…怒嗆：GG割下來！他詐屋主海削2.5億判刑6年

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▲▼警方用詐欺罪嫌將陳國帥移送法辦。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳國帥付部分訂金取得房子拿去抵押，以此手法詐騙多人獲利2.5億，連藝人薔薔父親也受害，法院判刑6年。（圖／記者邱中岳攝）

記者羅志華／台北報導

中華地政士事務所負責人陳國帥，利用屋主不懂房屋交易流程、急賣心理等弱點，哄騙受害人在收取部分訂金後，即將房屋過戶給安排好的人頭，再拿房屋去抵押借錢，不法所得高達2.5億元，受害人包含藝人前黑澀會薔薔的父親，士林法院今依多項偽造公文書罪，判陳國帥6年徒刑。

陳國帥往往在騙到房子後人間蒸發，受害人房子沒了、錢也沒拿到憤而提告，士林檢方於2018年12月，依加重詐欺罪嫌起訴，並扣押他名下36間房產。

薔薔與父親於2018年12月，一同召開記者會爆料陳國帥犯刑，指陳國帥付了200萬頭期款後，就有人自稱代書，出面收走權狀和印章辦理過戶，不料房子一過戶，就被陳國帥拿去抵押，人也不知去向，讓他們收不到尾款；幾位受害者出面指控後，才知道陳國帥一夥6年來經手多筆房產，不法得利超過2億。

薔薔替爸爸抱不平，曾在臉書上怒嗆「假代書」、「生殖器割下來」，卻反遭陳國帥提告加重誹謗，但薔薔稱只是「陳述受害經驗」，獲檢方不起訴；而陳國帥則因犯多條偽造公文書罪，遭士林地院判刑6年。

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