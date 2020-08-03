「我要這個！」正妹女公關拐17名單身男約會　靠娃娃機、精品店剝皮百萬

▲女公關帶著單身男子約會到夾娃娃機店消費詐欺。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

天道盟太陽會幹部奚姓男子跟旗下小弟組成詐騙集團，利用美女照片在「探探」、「速約」等交友軟體，獵尋單身男子約出約會，再派美女公關將被害人帶到娃娃機店或可配合退貨的店家消費剝皮，共17名男子受騙，新北地檢署今天依照組織犯罪及加重詐欺等罪嫌起訴奚男等13人。

檢警調查，奚男在新北三重開設「奢華國際精品有限公司」，與廖姓男子一同招攬旗下員工，分為開發部以及企劃部，企劃部在台北市西門町地區詢問店家，能否願意配合公司消費後退貨換取現金，以店家一成、公司九成的方式拆帳分潤；而開發部則是在交友軟體上以正妹照片與單身寂寞男子聊天，等待熟識後邀約出來約會，再將對話紀錄交給女公關詳讀。

正妹女公關憑藉美色，騙得單身男子團團轉，並以「今天是我的生日耶！」等名目，帶著被害人前往配合店家消費，或到娃娃機台消費，檢警調查發現有4台娃娃機是集團所租賃，且難度都調得非常高，被害人在女公關慫恿下不斷投幣，夾了數千元都夾不到，得手後就以「家中有事」、「哥哥要接我回去」為理由閃人，並將被害人封鎖。

檢方發現被害人至少達17人，詐騙金額達百萬元，3日依照組織犯罪條例及加重詐欺等罪嫌將4名正妹公關及奚男等13人起訴，而與集團配合的7個店家，檢方認為部分不知奚男行為或獲利輕微，因此分別獲得緩起訴及不起訴處分。

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