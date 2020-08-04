「瓦斯防爆器」開價7990元！鄉親狂被洗腦...消防局急喊母湯

▲新竹縣芎林鄉有不肖分子假宣傳真詐騙，以7990元的「天價」出售瓦斯安全設備。（圖／記者林悅攝）

實習記者莊子誼／綜合報導

近幾年，假宣傳真詐騙「高價出售瓦斯防爆器」的案件層出不窮。近日，新竹縣芎林鄉又有不肖分子以相同手法，假借免費摸彩的名義，誘導民眾參加消防安全說明會，並上門檢查瓦斯設備，最後要求民眾以7990元的「天價」更換安全開關。

消防局芎林分隊表示，日前有民眾前來詢問，「為什麼一個瓦斯防爆器能賣到7990元？」經了解，才發現此種詐騙手法又開始出現，且民眾口中的防爆器其實是售價僅數百元的「瓦斯表」，芎林分隊試圖聯絡該業者卻發現是空號。

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事實上，本報曾在2018年報導相關新聞，類似的詐騙手法發生在台南，不肖業者利用各廟口，舉辦「瓦斯防爆說明會」，再藉機強迫推銷瓦斯安全器材。

台南市政府法制處提到，如有相關業者到家中訪問，或在公共空間阻攔路人強力推銷商品，且民眾不慎購買屬消保法第19條規定的「訪問交易」，依法消費者可在接受商品或服務7日內，無須說明理由及負擔任何費用退回商品。

消防局提醒，警消出勤公務時，決不會推銷商品，且一律著紅色工作服或螢光綠救護制服，並駕紅色勤務轎車或機車。此外，若民眾申請住警器補助，到宅協助安裝時也不會收取任何費用，希望民眾能仔細辨認，小心受騙。