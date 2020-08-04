江蘇第四年舉辦台青西進「特訓營」　面向台生、台商二代

▲8月3日，2020台灣大學生江蘇實習就業特訓營暨第五屆寧台大學生青春修煉營開營儀式在南京舉行。（圖／取自中新網）

記者陳政錄／綜合報導

自2017年起，成功舉辦三屆「台灣大學生江蘇實習就業特訓營」的江蘇省，今年雖受新冠疫情影響，仍連續第四年舉辦特訓營暨台青青春南京行活動，於3日上午舉辦開營儀式。江蘇省官方為讓台青更了解大陸，還贈送以「兩岸一家親·寧台攜手贏」為名的南京漫遊地圖，盼吸引在陸就讀、就業、生活的台生、台青、台商二代持續西進發展。

江蘇是台商在大陸投資最多、台資企業最密集的地區之一，截至2019年底，江蘇累計批准台資項目超2.8萬個，尤其蘇州昆山更有「小台北」之稱。作為推動對台交流工作的重要省分，江蘇自2017年起舉辦「台灣大學生江蘇實習就業特訓營」，共向台青發布3200多個實習職缺，吸引2100多名台生參加，涵蓋金融、科教、文創、製造、物流、醫藥等30多個領域。

▲疫情期間，江蘇省持續推進對台工作，吸引台青留在大陸發展。（圖／取自中新網）

據《中新網》報導，2020台灣大學生江蘇實習就業特訓營暨青春南京行—第五屆寧台大學生青春修煉營開營儀式於3日上午，在南京台灣青年創業學院舉行，今年特訓營以「拉手 心連心 創未來」為主題，覆蓋江蘇省各設區市。

其中，南京市實習活動從8月3日開始，至8月28日結束，預計歷時26天，開營儀式上，江蘇省官方、駐寧實習企業代表及台灣實習生代表約160人參加。

正值疫情期間，兩岸人流往來受到影響，江蘇省台辦副主任李衛華表示，2020年，特訓營活動將進一步擴大活動受益面，面向在大陸就讀台生，在蘇工作、創業、生活的台灣青年和台商二代，江蘇籍陸生，在蘇兩岸婚姻家庭的青年等群體，結合「31條惠台措施」和江蘇「76條實施意見」的貫徹落實，為台灣青年來江蘇發展，創造更好條件，提供更優服務。

因應江蘇省活動，「築夢蘇州」2020蘇州兩岸大學生暑期實習特訓營也於8月3日上午，在蘇州市工業園區金雞湖開營，由蘇州市台辦、蘇州大學等單位主辦，共30位兩岸大學生參訓。於蘇州大學就讀金融學的馬姓台生表示，今年就業形勢不容樂觀，實習的機會來之不易。

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▼8月3日上午，「築夢蘇州」2020蘇州兩岸大學生暑期實習特訓營在蘇州市工業園區金雞湖正式開營。（圖／取自蘇台一家親官方微信）