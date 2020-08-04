李厚慶被控獨厚老婆公司　得標商打臉：希望國民黨做基本查證工作

▲文化總會副秘書長李厚慶。（資料照／記者林育綾攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨4日召開「御用評委標案一把抓，稅金全進綠營人士口袋」記者會，指控文化總會副秘書長李厚慶未依法進行利益迴避，質疑他獨厚親友公司。對此，Bios Monthly執行長白尊宇透過友人表示，他與李厚慶、其夫人白舒樺完全沒有親戚關係。

國民黨指出，屢屢擔任政府標案評審委員的李厚慶，今年6月擔任「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」評委，最終由三立得標；而李妻白舒樺現任職三立，已踩「政府採購法」紅線。

國民黨指控，李厚慶擔任評委時，並未依採購法相關規定進行利益迴避，反而藉著自己身為標案評委身分，要求得標廠商需委託BIOS monthly公司的方序中設計師進行設計，而該公司的創辦人與執行長白尊宇，據消息指出與李厚慶為親戚關係，李厚慶擔任評審不知利益迴避，蔡總統知道嗎？要處理嗎？

對此，Bios Monthly執行長白尊宇則透過友人表示，他跟文化總會的李厚慶副秘書長或是他的家人們完全沒有任何的親戚關係，「希望國民黨的政治人物真的需要在問政上進行基本的查證工作。」

Bios Monthly執行長白尊宇的友人表示，白尊宇是台北人，與李厚慶的太太白舒樺根本沒有親戚關係，「難道白冰冰、白帥帥」也都是Kent的親戚嗎？這種任意移花接木的抹黑手法，連在新創圈努力的文化人也要貼標籤抹黑，真的讓人感到恐怖，「按照這種強盜邏輯，難道『羅織』也是羅智強的親戚嗎？」

▲國民黨4日召開「御用評委標案一把抓，稅金全進綠營人士口袋」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）