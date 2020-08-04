比利時工程師「可能在台北時被感染」　台大公衛提4種可能性

▲台大公衛談新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛學院群體健康研究中心）

記者洪巧藍／台北報導

一名比利時工程師來台工作被確認感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心列為感染源待釐清，尚未分類本土或者境外感染；台大公共衛生學院教授陳秀熙分析共有4種可能性，其中在本土遭到外籍人士傳染機會最大；另依照其確診時間與檢測病毒量推估，最有可能暴露病毒時間為6月20日至26日，比對足跡時序研判當時個案人在台北，台北個案接觸時間變得相當重要。

中央流行疫情指揮中心1日公布1例感染源待釐清個案，是為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢出現陽性，後續進一步採檢確診，另其血中抗體IgM陰性，IgG陽性。

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進一步疫調也發現，工程師3月於比利時檢疫時有出現嗅味覺喪失，不過當時還未列為新冠可能症狀，沒有被診斷出來，有可能3月時已經染病，後續會持續追蹤相關接觸者進行病毒核酸與血清抗體檢驗釐清。

▲台大公衛學院教授陳秀熙。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛學院群體健康研究中心）

陳秀熙指出，中部外籍移工7月29日採檢發現陽性確診，如果依照他所測病毒量反推，暴露病毒時間為6月20日至26日，比對足跡時序研判當時個案人在台北，台北個案接觸時間變得相當重要。

陳秀熙分析他感染有4種可能性，第一種可能性是入境前已經感染，第二個可能性則是在台灣被潛在的境外移入病例感染，第三種可能性為潛在本土個案感染，最後則是二次感染的可能性。他也認為，第二種可能性機會最高。

▲台大公衛談新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛學院群體健康研究中心）