　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京用「傳真機」通報新冠數據！　測試中心終於能改用電腦了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本,東京鐵塔,經濟,觀光,旅遊景點。（圖／記者李毓康攝）

▲東京地標東京鐵塔。（圖／記者李毓康攝）

記者王致凱／綜合報導

日本東京31個新冠病毒檢測站3日終於捨棄老式傳真機設備，改用電腦向東京都政府傳送檢測結果。官員表示，希望改用數位方式收集資料能夠強化調查效率，避免通報錯誤或延誤通報的情形發生。

根據《日本時報》（Japan Times）報導，日本厚生勞動省5月份啟用的「衛生中心及時訊息共享系統」（HER-SYS），自8月3日允許東京31個測試中心使用電腦將檢測結果發送給東京都政府。

在此之前，東京都仍靠傳真機傳送疫情資料，東京都福祉保健局人工彙整收到的資料後向公眾公布。東京都一名官員3日直言，「靠傳真機通訊可能使彙整和維護大量數據的工作變得困難。」官員同時擔憂，由於東京單日新增確診病例數為全國最多，更換到新系統可能增加基層新冠病毒檢測站的工作負擔。

過去用來統計新冠肺炎確診案例的表格，要求工作人員對每一案例填寫約20類不同項目資訊；報導指出，自4月份以來，東京都政府曾經多次修改已經向公眾公布的最新新冠病毒疫情數據。

新系統則的資訊欄則增加到279種不同類別，包括患者年齡、國籍、居住地、症狀、接觸地點等；儘管厚勞省並未強制要求填寫全部項目，但東京都官員擔心，工作人員必須選擇需要填寫的類別，仍會加重測試中心的負擔。

►男女都愛用的神水，全台最低價

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
包1800想混吃喜宴　女生都穿小禮服
3立委上囚車送看守所！晚餐爽吃4道菜...名嘴一看驚：有深意
狠愛演蛇丸沉默3天發聲了！難過揭「為錢跟團隊鬧翻」真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

繼Tik Tok後　 蓬佩奧：川普將對更多中國軟體採取行動

東京用「傳真機」通報新冠數據！　測試中心終於能改用電腦了

動漫迷朝聖地標沒了！東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」8/30結束營業

怕有下一個唐娟？美國擬驅逐三千名「解放軍校背景」陸研究生

涉貪西班牙國王流亡海外　兒子放棄遺產繼承權挽形象

臉丟大了！韓國政府急召「摸翹臀」外交官回國　惱羞批紐總理：外交失格

【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

想給雇主聞「原味」！女傭把「口罩塞下體」...再若無其事放回去

他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

動用特權為親信減刑　川普大膽越過尼克森都不敢越的紅線

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

繼Tik Tok後　 蓬佩奧：川普將對更多中國軟體採取行動

東京用「傳真機」通報新冠數據！　測試中心終於能改用電腦了

動漫迷朝聖地標沒了！東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」8/30結束營業

怕有下一個唐娟？美國擬驅逐三千名「解放軍校背景」陸研究生

涉貪西班牙國王流亡海外　兒子放棄遺產繼承權挽形象

臉丟大了！韓國政府急召「摸翹臀」外交官回國　惱羞批紐總理：外交失格

【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

想給雇主聞「原味」！女傭把「口罩塞下體」...再若無其事放回去

他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

動用特權為親信減刑　川普大膽越過尼克森都不敢越的紅線

Burberry聯手騰訊打造「Burberry 空 • 間」　首創QR碼掃描創造數位趨勢

快訊／石門台2線小客車撞分隔島　翻滾180度衝對向...四輪朝天車體破碎

新北25萬人快來對！「500三倍券換800」5萬人中獎名單出爐　8/8開始領

繼Tik Tok後　 蓬佩奧：川普將對更多中國軟體採取行動

5立委1黨主席涉收賄　蔡上機神準預測2020年政治人物落馬

《炮仔聲》明芸CP曬畢業照「根本地獄」　演10年夫妻…李燕：這次江湖再見！

不斷更新／林書逸超前三壘安　兄弟7局5比3領先統一獅

快訊／立委收賄新鐵證「裁定理由」曝光　藍綠2立委最重判無期

東京用「傳真機」通報新冠數據！　測試中心終於能改用電腦了

出版界最高榮譽！第44屆金鼎獎名單出爐　城邦董事長何飛鵬獲「特別貢獻獎」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

超強運！他連挖3塊超巨稀寶爽賺億元

黎巴嫩因新冠疫情面臨亡國命運！

自己印支票　他成功開走保時捷

全村集資中300億！唯獨沒揪他超邊緣

週刊爆料「安倍吐血」　日本官方回應了

新冠病毒起源　譚德塞：初步調查完成

即／法國宣布　停止香港引渡協議

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

我要洩了！北韓「不先說」爽開水閘　6人溺斃

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

更多熱門

相關新聞

東京動漫迷地標「SEGA秋葉原2號館」8/30結束營業

東京動漫迷地標「SEGA秋葉原2號館」8/30結束營業

新冠肺炎疫情重創全球觀光，日本一間間代表地標景點也陸續關閉，現在東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」也在官方推特丟出震撼彈，將於8月30日結束營業。

入境全面篩檢　莊人祥：菲律賓篩8天就曾漏1陽性個案

入境全面篩檢　莊人祥：菲律賓篩8天就曾漏1陽性個案

生活輕鬆防疫不鬆　盧秀燕拄枴杖稽查KTV

生活輕鬆防疫不鬆　盧秀燕拄枴杖稽查KTV

韓推動出售日企資產　日不排除反制

韓推動出售日企資產　日不排除反制

義大利「150萬人」體內有新冠抗體

義大利「150萬人」體內有新冠抗體

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎COVID-19日本疫情世界疫情日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面