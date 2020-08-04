莊人祥分析入境全面篩檢　對菲律賓實施8天「曾漏1陽性個案」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期境外移入病例頻傳，又發生比利時工程師確診案件，讓入境篩檢議題再受關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（4）日以國內從7/26開始針對菲律賓全面篩檢經驗分析，即便入境普篩仍有1名陽性個案被漏掉，是後續送醫採檢才確診，評估對疫情防治效益有限。

「要不要入境普篩？」成為討論話題，國內目前有做高風險國家入境普篩對象僅有菲律賓一國，莊人祥今（4）日表示，台灣從7月26日開始針對菲律賓入境者進行全面篩檢，至8月2日為止總計採檢183件。

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莊人祥說，其中有症狀者20人，當中有7人陽性確診，另外13人檢測陰性。值得注意的是，這13人當中有1人後送到醫院採檢兩次，在第二次才確診，成為案471，這也意味「機場普篩漏了一個」。

至於無症狀個案，莊人祥說，總計篩檢163人，其中2人陽性；其中一個是案466，他是確診個案467的配偶，屬於密切接觸者，現行處理方式此類對象即使無症狀也會採檢；另一個是案475，入境時沒有症狀，但第二天開始發燒，一樣會被採檢，也因此，這兩人包含在目前採檢策略中。

莊人祥說明，以目前的樣本來看，機場採檢會漏掉一個，也確實從無症狀個案有採檢出個案來，但這後續也可以找到，「入境普篩沒有多找出什麼」。

莊人祥強調，個案被診斷出來十天後通常沒有傳染力，所以才會說比利時個案若是3月中旬發病，即使目前核酸檢測陽性，但就是沒有傳染力；檢驗驗出來可以多增加幾個個案，對於整個防治事實上沒有太大的影響。