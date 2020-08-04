　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

莊人祥分析入境全面篩檢　對菲律賓實施8天「曾漏1陽性個案」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0717中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期境外移入病例頻傳，又發生比利時工程師確診案件，讓入境篩檢議題再受關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（4）日以國內從7/26開始針對菲律賓全面篩檢經驗分析，即便入境普篩仍有1名陽性個案被漏掉，是後續送醫採檢才確診，評估對疫情防治效益有限。

「要不要入境普篩？」成為討論話題，國內目前有做高風險國家入境普篩對象僅有菲律賓一國，莊人祥今（4）日表示，台灣從7月26日開始針對菲律賓入境者進行全面篩檢，至8月2日為止總計採檢183件。

請繼續往下閱讀...

莊人祥說，其中有症狀者20人，當中有7人陽性確診，另外13人檢測陰性。值得注意的是，這13人當中有1人後送到醫院採檢兩次，在第二次才確診，成為案471，這也意味「機場普篩漏了一個」。

至於無症狀個案，莊人祥說，總計篩檢163人，其中2人陽性；其中一個是案466，他是確診個案467的配偶，屬於密切接觸者，現行處理方式此類對象即使無症狀也會採檢；另一個是案475，入境時沒有症狀，但第二天開始發燒，一樣會被採檢，也因此，這兩人包含在目前採檢策略中。

莊人祥說明，以目前的樣本來看，機場採檢會漏掉一個，也確實從無症狀個案有採檢出個案來，但這後續也可以找到，「入境普篩沒有多找出什麼」。

莊人祥強調，個案被診斷出來十天後通常沒有傳染力，所以才會說比利時個案若是3月中旬發病，即使目前核酸檢測陽性，但就是沒有傳染力；檢驗驗出來可以多增加幾個個案，對於整個防治事實上沒有太大的影響。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
21歲警器捐完成　重機、車隊護送回分局！樹林警列隊致敬送別
快訊／「斷開鎖鏈」牧師郭美江驚傳癌逝！教友哀悼
2020年多位名人陸續過世　命理專家曝：下半年悲劇仍會上演
蘇震清等4人上銬「步上囚車」　收賄案8人羈押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莊人祥分析入境全面篩檢　對菲律賓實施8天「曾漏1陽性個案」

「信耶穌撿鑽石」牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼：紀念神僕人一生忠心

送小孩學象棋　長輩嫌浪費錢！過來人激推「這才藝」：學了不後悔

「雲門接班人」鄭宗龍　加味人生炸出一場斑斕舞蹈夢

資金、市場、人脈聚焦　「好食好事」加速食農新創　抓緊大好創業「食」機

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

莊人祥分析入境全面篩檢　對菲律賓實施8天「曾漏1陽性個案」

「信耶穌撿鑽石」牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼：紀念神僕人一生忠心

送小孩學象棋　長輩嫌浪費錢！過來人激推「這才藝」：學了不後悔

「雲門接班人」鄭宗龍　加味人生炸出一場斑斕舞蹈夢

資金、市場、人脈聚焦　「好食好事」加速食農新創　抓緊大好創業「食」機

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

今年夏天全台4大必看夜間水舞秀！爆破噴泉+40米水柱　還有國際級水上百老匯

投資人搶買00878 ETF！　分析師比出2關鍵：0056更具優勢

李厚慶被控獨厚親友公司　得標商澄清「無關係」：保留法律追訴權

會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

日職／宋家豪落後登板掉1分 　中斷連3場未失分

陸大量傾銷菸盒內鋁箔紙材料　經濟部、關務署展開調查

中職／挑戰連4季20轟第一人　張志豪：想成為成熟打者

不斷更新／吳桀睿2分打點安打　獅隊3局再度超前3比1

群聯擬整合中國子公司、轉投資公司股權架構！提升競爭力　再將營運獲利回流台灣

金融海嘯以來首見虧損！　國銀海外分行踩雷6月虧5000萬

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

快訊／再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」　店家：日本進口成本較高

貪小便宜！迴轉壽司客人「奧步藏盤」躲帳

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

比利時工程師「可能在台北時被感染」

「老闆割包皮」休8天！超狂真相曝

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

女同事3罪狀投訴！OL被約談完勝

她長「拳頭大腫瘤」！媽媽問醫生1句話…2.5萬人哭了

更多熱門

相關新聞

生活輕鬆防疫不鬆　盧秀燕拄枴杖稽查KTV

生活輕鬆防疫不鬆　盧秀燕拄枴杖稽查KTV

國內最近新增多起境外新冠肺炎確診個案，使得疫情又變得緊張，台中市長盧秀燕4日上午才說要啟動「戴口罩及實聯制查察專案」，下午就率隊到自助式KTV店實地了解，盧說，為了城市安全，她必須拉緊防疫繩索，打造安心的消費環境，民眾只要到5種密閉場所戴口罩，落實實聯登記，吃喝玩樂就能照常，生活放輕鬆，防疫不放鬆。

義大利「150萬人」體內有新冠抗體

義大利「150萬人」體內有新冠抗體

便宜老藥「地塞米松」納我國治療指引！

便宜老藥「地塞米松」納我國治療指引！

在當地發燒未就醫！長住菲律賓女3天後返台確診

在當地發燒未就醫！長住菲律賓女3天後返台確診

紅雀爆確診潮　金廣鉉狀況曝光

紅雀爆確診潮　金廣鉉狀況曝光

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面