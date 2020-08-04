蘇澳岳明國小「光腳號」1500公里長征　後壁湖乘風破浪再啓航

▲宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小「光腳號」4日早醒從恆春後壁湖漁港再出發，往下一站航程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小為響應「海洋永續環境教育」的發想理念，7月14日駕駛重型帆船「光腳號」從蘇澳港出航沿途經龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、安平、小琉球、墾丁，今(4)日於後壁湖漁港再度啟航前往蘭嶼，全程由海巡人員掌握航行動態，守護活動安全。

▲▼光腳號師生向海巡人員致謝。

「光腳號」因第四號颱風「哈格比」外圍環流影響，延後一日啟航，今天早上海象明顯趨緩，岳明國小師生在後壁湖遊艇碼頭完成整備後啟航，展開下一場海上旅程。

海巡署第六岸巡隊黃隊長及第十四海巡隊洪隊長特地到場送上滿滿的祝福。「光」船於七點半離開屏東縣恆春鎮後壁湖漁港，航向台東縣蘭嶼鄉開元漁港，期盼藉由這次旅程，讓師生們體認「近海」、「知海」、「進海」，做到海洋環境教育向下紮根，從認識海洋，進而親近海洋，最後愛上海洋帶來的挑戰，小小帆手們將繼續完成1500公里繞島的長征壯舉。

南部分署第六岸巡隊表示，響應行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」五大原則，「光腳號」帆船繞島行程海巡全程接力岸海戒護工作不間斷，可見海巡任務不僅是執法及救生救難，同時也是海洋教育與保育的幕後推手。

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