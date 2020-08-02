4男東澳粉鳥林秘境海域潛水1失蹤　烏岩角海域找到遺體

記者游芳男／宜蘭報導

2日清晨哈格比颱風海上警報發布，宜蘭東澳粉鳥林有4名男遊客，無視風浪在上午8時許，出海到秘境海域的南側的烏石鼻往外300公尺處外潛水，其中的徐姓潛水客疑被強勁海流帶走失聯，警消海陸空緊急搜尋後，在2日下午2時10分許，在東澳灣北側的烏岩角海底找到徐男遺體，溺水原因正調查中。

▲▼潛水失蹤的徐男遺體，在東澳灣北側的烏岩角海底被找到。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2日7時30分許，4名男潛水客從東澳灣沙灘下水，8時30時4人划膠舟划到東澳粉鳥林秘境附近的烏石鼻往外300公尺外海域時，其中3人是各自潛水，1人是在船上戒護，9時40分許，住桃園22歲的徐男浮球在海上被發現，但不見人影，徐男友人緊急報案。

警消海陸空緊急搜尋後，在2日下午2時10分許，於東澳灣北側的烏岩角海底找到徐男遺體。

▲宜蘭警消搜救東澳粉鳥林秘境失蹤徐姓潛水客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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