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外帶壽司暗藏LED？　關燈...　鮮蝦竟成螢光棒

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▲壽司示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國一名網友外帶了一盒壽司，關燈後鮮蝦蝦竟成螢光棒。（示意圖）（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者王詩晴／綜合報導

泰國一名網友於週一（27日）在臉書上分享了相片，圖片中，在黑暗的環境下，一盒壽司中的鮮蝦竟成了螢光棒，發出藍白螢光，此怪狀引發網友熱烈討論，有專表示，鮮蝦可能是受到了微生物的汙染。

這名泰國網友在臉書上發文並附上圖片，表示覺得非常奇怪為何在店家買的鮮蝦壽司，會在暗中變成螢光棒。再比對他上傳的照片，此鮮蝦壽司在燈光下就很正常，與一般的壽司沒有區別，一旦關上燈，整隻鮮蝦瞬間發出藍白螢光，彷彿蝦裡暗藏著一副LED燈。

泰國朱拉隆功大學一名生物學講師表示，有3種可能造成此現象，首先最有可能的是蝦子受到螢光假單胞菌等發光細菌感染；再來，也可能是蝦子在被捕前曾攝食某種浮游生物；或是店家在製作壽司時添加了某種化學成分。不過這些都只是他個人推測，還是得由政府介入調查來釐清。

"อาหารทะเล เรืองแสงได้ เพราะอะไร?" เช้านี้มีหลายคนส่งรูปซูชิหน้ากุ้งดิบ ว่าไปเจอที่มันเรืองแสงได้เองในที่มืด...

Posted by อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ on Monday, July 27, 2020

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