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南崁兒童影展「翡翠樹蛙」映後聊　小觀眾：母蛙不愛公蛙會踢開它嗎？

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▲「翡翠樹蛙」映後聊，小觀眾熱絡發問。

▲「南崁兒童影展」播放「台灣特有種-翡翠樹蛙」公視優質節目。（圖／南崁文化協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園南崁文化協會3日指出，該會主辦「南崁兒童影展」播放「台灣特有種-翡翠樹蛙」公視優質節目，大小朋友看得專注，映後和製作人傅偉智及參與「移出生態外來種樹蛙」拍攝的莊博鈞同學進行座談；提出「如果母樹蛙不愛公樹蛙，是否會踢開公樹蛙」、「那些青蛙有毒？」等各種問題，有如親子一起上了一堂內容豐富的自然課。

▲「翡翠樹蛙」映後聊，小觀眾熱絡發問。

▲南崁文化協會理事長高瑞麟(左一)邀請傅偉智(中)、莊博鈞(右)與觀眾映後聊。（圖／南崁文化協會提供）

今年考取建中的莊博鈞同學，參與拍攝時只有13歲，但對蛙類生態的深入瞭解以及豐富的田調經驗成為全片精彩的亮點。談到所謂「抱接」就是，樹蛙體外受精交配時，公樹蛙會跳在母樹蛙的背上。觀眾問起「如果母樹蛙不愛公樹蛙，是否會踢開公樹蛙」？莊博鈞說，自然界公、母樹蛙，比例大概是10比1，通常是一群公樹蛙搶著抱一隻母樹蛙，也常見母樹蛙被活活壓在水裡溺死的慘狀！

小觀眾問起「那些青蛙有毒」？莊博鈞說，蟾蜍有毒，卻可提煉萃製成人類的心臟病藥物；他也解釋「箭毒蛙」的毒素，是源自它的食物，如果餵它「無毒食物」，「箭毒蛙」的腺體就不會積累毒素。所以，莊博鈞提出了哲學提問─「到底甚麼是毒」？

▲「翡翠樹蛙」映後聊，小觀眾熱絡發問。

▲南崁兒童影展播放佳片，受到大小朋友歡迎。（圖／南崁文化協會提供）

莊博鈞也向小觀眾推廣「無痕山林」觀念。他說，進入大自然做生物觀察，要保持安靜，不要干擾大自然的生物，因為山並不是我們的城市，人類必須讓大自然保持它原有的狀態。

製播公視熱門節目《誰來晚餐5》的傅偉智，擅於紀錄與人相關的故事。他坦言突然改做「動物生態觀察」節目，單憑一股傻勁，想做出台灣人自己的Discovory動物頻道的節目；觀眾問起「最困難的鏡頭」？他說，因為堅持不對動物「擺拍」，付出的代價就是漫長的等待。一般節目出外景最怕下雨，但是「母樹蛙產卵」只在下雨時，為了等公樹蛙和母樹蛙交配的「抱接鏡頭」，足足在雨裡等了4個晚上。

然做電視這麼長的時間，傅偉智表示，看到有一群人在做很小的事情，卻能對未來產生很大影響，這是讓他最感動的事情。南崁兒童影展8月9日、16日仍有佳片播放，南崁文化協會理事長高瑞麟歡迎民眾來觀賞。

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