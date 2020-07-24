　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南心豐藝術節8/1登場！園區變身美術館　「心花藝放」陪你過暑假

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市將在8月1日、2日於歸仁區七甲花卉園區舉行「心花藝放～2020心豐藝術節」。（圖／翻攝自台南市政府）

▲台南市將在8月1日、2日於歸仁區七甲花卉園區舉行「心花藝放～2020心豐藝術節」。（圖／翻攝自台南市政府）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

暑假想好去哪玩了嗎？台南市政府今（24）日宣布，在8月1日、2日將於歸仁區七甲花卉園區舉行「心花藝放～2020心豐藝術節」，結合視覺藝術、演藝節目與親子活動，邀請爸媽帶著小孩一起來同樂。此外，現場還有一系列「花主題」的體驗活動，將帶給民眾不一樣的藝術饗宴。

歸仁中心向來都是台南市重要的藝文推廣場域，今年是成立的第22年，同時也是七甲花卉園區成立的20週年，因此特別盛大舉行。今年以「心花藝放」為主題，規劃一系列「花」活動，包括花藝舞台、花露露藝術體驗區、花莎莎故事屋、花格格市集、花蛇蛇奇幻之旅，其中，「花露露藝術體驗區」將以美術館的形式把藝術融入社區，讓民眾體驗大自然與藝術的結合。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，雖然歸仁文化中心仍在整修，但舉辦藝術活動不停歇，會繼續深入社區，並結合在地特色，呈現與眾不同的藝文活動。

活動開幕將邀請知名劇團《身聲劇場》，以震撼的視覺造型，再結合森巴鼓及五彩斑斕的獨特表演，之後還有在地藝術團隊《飛揚民族舞團》、《藝姿舞集》和《台南市民族管絃樂團》接力表演，為這兩天的七甲花卉園區帶來濃濃的文藝氣息。

ET快訊
三倍券丟洗衣機！「攪碎成雪花」糊塗哥崩潰　經濟部回應了
女星保胎「活縫子宮」指甲痛斷！產後4天老公下跪：求你放孩子走
被中國要求撤館！美國駐成都總領事竟是「台灣女星」老公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投國姓咖啡節25日登場！免費喝咖啡、潑水戰一起嗨翻暑假

7/25桃園推出半價「野餐籃」　荷田上鋪蓮花料理相揪野餐趣

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

三倍券丟洗衣機！「攪碎成雪花」糊塗哥崩潰　經濟部回應了

宗洋水族疫情期間一枝獨秀　黃偉哲：35年有成堪稱台南之光

台南心豐藝術節8/1登場！園區變身美術館　「心花藝放」陪你過暑假

桃園第2例本土登革熱個案確診為首例之母　市府啟動登革熱防疫大作戰

結婚前突腦出血...他未及迎接新生命器捐救8人　未婚妻抱女兒：爸爸是英雄

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

故宮獲「博物館界奧斯卡」金獎！奪最高榮譽現正於北院展出

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

三倍券丟洗衣機！「攪碎成雪花」糊塗哥崩潰　經濟部回應了

宗洋水族疫情期間一枝獨秀　黃偉哲：35年有成堪稱台南之光

台南心豐藝術節8/1登場！園區變身美術館　「心花藝放」陪你過暑假

桃園第2例本土登革熱個案確診為首例之母　市府啟動登革熱防疫大作戰

結婚前突腦出血...他未及迎接新生命器捐救8人　未婚妻抱女兒：爸爸是英雄

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

故宮獲「博物館界奧斯卡」金獎！奪最高榮譽現正於北院展出

住五星級飯店成「暗網」獵物！單身女半夜被一通電話騙下樓

高雄「商圈節電王」　新崛江奪金獎獲25萬！

台灣先進嗎？他揭「低薪、交通亂」　網曝2優勢：打趴歐美國家

不斷更新／朱育賢生涯第99轟　樂天追到4比6富邦

資金瘋狗浪席捲台股　分析師提醒「這個時間點」是本波高峰到頭！

中職／「微笑讓我更強大！」蘇智傑廣告自嘲後立刻開轟

限72小時關閉美駐成都領事館！《紐時》分析中剝奪美蒐集「這2地」訊息

回頭率超高！醒吾校花神似TWICE娜璉「被搭訕超過50次」

哭！2021一整年都沒有《王冠》可以看　知情人士曝：第五季後年才上架

新北夏日農創展開幕　力邀青年一探農村魅力新亮點

名導蔡明亮現身宜蘭！　跨界辦展「看電影、追日出」12hrs不間斷

健保再傳取消重大傷病免部份負擔　陳時中強調：要公平又避免浪費

印尼宣布：峇里島9月11日起對外國旅客開放

生活熱門新聞

專家曝「富人從不買彩券」3理由

快訊／新增3例境外移入病例　指揮中心1400記者會說明

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

里長召462人集資全填海　再邀千人20萬拚31億威力彩

東南夜市「這攤尷尬了」：三倍券業績掛蛋

全台論文抓鬼大賽！　第一名曝光

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

論文網第2名身分曝光　「樓鳳碩士」爆紅

初體驗買2張威力彩！他回家崩潰：買錯了...

快訊／新增3例境外「全來自菲律賓」

他買威力彩2電選號碼相同...網嚇傻

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

開箱全國最美夜市！走進「富地市場」如到了日本

更多熱門

相關新聞

台南衛生局命使用工業用鹽之水產行停賣！

台南衛生局命使用工業用鹽之水產行停賣！

台南市衛生局會同台南地檢署等單位於6月18日至台南１家水產行稽查與抽驗，現場查獲業者使用工業用鹽，混合食品添加物浸泡蝦仁等生鮮食品，衛生局立即追查流向及封存問題產品，責成業者立即進行下架及不可移動封存之產品，防止問題產品流入市面，並於24日命業者暫停作業及停賣。

永福國小星星幫受邀參訪

永福國小星星幫受邀參訪

台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出

台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出

緝捕竊盜頑強慣犯

緝捕竊盜頑強慣犯

毒命鴛鴦販毒牟利

毒命鴛鴦販毒牟利

關鍵字：

心花藝放台南藝術美術館七甲花卉園區

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面