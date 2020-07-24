台南心豐藝術節8/1登場！園區變身美術館　「心花藝放」陪你過暑假

▲台南市將在8月1日、2日於歸仁區七甲花卉園區舉行「心花藝放～2020心豐藝術節」。（圖／翻攝自台南市政府）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

暑假想好去哪玩了嗎？台南市政府今（24）日宣布，在8月1日、2日將於歸仁區七甲花卉園區舉行「心花藝放～2020心豐藝術節」，結合視覺藝術、演藝節目與親子活動，邀請爸媽帶著小孩一起來同樂。此外，現場還有一系列「花主題」的體驗活動，將帶給民眾不一樣的藝術饗宴。

歸仁中心向來都是台南市重要的藝文推廣場域，今年是成立的第22年，同時也是七甲花卉園區成立的20週年，因此特別盛大舉行。今年以「心花藝放」為主題，規劃一系列「花」活動，包括花藝舞台、花露露藝術體驗區、花莎莎故事屋、花格格市集、花蛇蛇奇幻之旅，其中，「花露露藝術體驗區」將以美術館的形式把藝術融入社區，讓民眾體驗大自然與藝術的結合。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，雖然歸仁文化中心仍在整修，但舉辦藝術活動不停歇，會繼續深入社區，並結合在地特色，呈現與眾不同的藝文活動。

活動開幕將邀請知名劇團《身聲劇場》，以震撼的視覺造型，再結合森巴鼓及五彩斑斕的獨特表演，之後還有在地藝術團隊《飛揚民族舞團》、《藝姿舞集》和《台南市民族管絃樂團》接力表演，為這兩天的七甲花卉園區帶來濃濃的文藝氣息。