水泥牆成打卡景點！3D動物走入土城社區　增添街道藝術新美學

▲新北市土城區雲溪廣場舞台及千歲路路旁的3D立體彩繪成打卡景點。（圖／翻攝自新北市政府）

實習記者郭思妏／綜合報導

最新打卡景點來了！新北市土城區雲溪廣場舞台及千歲路上全新登場，在圍牆上有3D立體彩繪，老虎彷彿要從牆壁跳出來，還有各種動物在森林中的感覺。立體彩繪除了讓公園更加生動活潑外，更讓藝術融入市民的生活，提高整個社區優質的環境。

新北市土城區公所為了美化里內的公園廣場及周邊巷道，目前已完成土城區雲溪廣場舞台及千歲路路旁的圍牆3D立體彩繪。土城區區長陳國欽表示，本區公園廣場多作為休憩運動使用，土城區公所為提升更多藝術氛圍，積極爭取相關經費施作，而且彩繪內容是邀集里民共同參與討論完成，一同打造環境的美化。

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▲雲溪廣場舞台以森林、動物及流水為主軸設計叢林生態的3D立體互動式彩繪。（圖／翻攝自新北市政府）

陳國欽談到，雲溪廣場舞台以森林、動物及流水為主軸設計出叢林生態的3D立體互動式彩繪，且他們也貼心的在舞台前方地面上設置「照相機圖案」ㄉ拍照站立點，讓前往拍照的市民朋友們可透過角度去拍出有趣又好玩的3D立體照片。

另外，假日經常有登山民眾會通過的千歲路上，當地原本多是老舊的工廠水泥圍牆，為了增添新活力，本次設計還特別以海洋風格結合3D立體互動式彩繪，讓經過的市民們彷彿置身水族館。

▲千歲路上以海洋風格結合3D立體互動式（圖／翻攝自新北市政府）

土城區公所經建課也提到，預計本年度將完成15里35處地點的彩繪工作，但為了確保彩繪牆施作品質，並且兼具繽紛趣味的藝術特色，因此彩繪內容皆依場地狀況及申請單位需求設計，包含平面或立體彩繪圖樣。最後，土城區公所也希望透過彩繪公園及巷道，帶給市民朋友更優質的生活環境，持續美化社區，提升街道巷弄藝術新美學。