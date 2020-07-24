永福國小星星幫受邀參訪　看見身心障礙藝術聯展　

▲全國總統教育獎得主李佳鎂，邀請永福國小星星幫特教親師生近20人來正興街的「台南•特有種商行」，欣賞身心障礙者的藝術聯展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由2015年全國總統教育獎得主李佳鎂小姐所創立的「小光點畫廊」，邀請永福國小星星幫特教親師生近20人來到台南市中西區正興街的「台南•特有種商行」欣賞身心障礙者的藝術聯展，由小光點畫廊創辦人李佳鎂，為孩子們述說每個身心障礙藝術家的生命故事以及精彩作品。

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此次「小光點畫廊」的巡迴身心障礙者的藝術聯展特別選在台南展出，李佳鎂說要感謝永福國小在2016年時，邀請她擔任永福樂活小學堂的藝術小老師，那時她還是個大學生，首次前往校園分享她的學習歷程。

大學畢業後，在草創「小光點畫廊」之際，永福也特別邀請她在百週年校慶系列活動中擔任藝術志工，在當時永福校長莊崑謨與家長會長周仁麟先生的幫忙下，成功協助旗下身心障礙藝術家售出精彩畫作，並且由家長會再回捐永福做公益。

現年才剛滿２５歲的李佳鎂說，雖然她罹患的是罕見的嚴重地中海型貧血，自出生就常常要進出醫院輸血和打排鐵劑，也因為血栓問題，李佳鎂隨時都有小中風的危險，每一天像是在跟老天打賭一樣，而醫院幾乎是她第二個家。但她一路從出生就接受很多熱心民眾的愛心熱血，她也期待「以生命影響生命」，把大家的善心義舉，透過她在藝術和設計的專長，讓更多身心障礙朋友在人生的路上能走得更平穩！

「台南•特有種商行」也說，佳鎂不畏懼身旁異樣的眼光，將對生命的熱情投注於藝術創作上，把生命的喜悅分享給大家，帶著大家感受繪畫裡的感動，鼓勵因身體病痛的病友們勇敢活出自我，也用藝術回饋給社會每個人，於是在幾個月前決定提供這些身心障礙的朋友們一個向外延伸的藝術平台，與「小光點畫廊」舉辦此次展覽，讓更多人看見他們的努力與堅毅。

而多年來一直以「樂活潛能開發」為主題課程的永福星星幫特教老師們，得知舊識李佳鎂小姐和小光點畫廊要到台南來聯展，而且地點還選在知名魏德聖導演開的商店，大家都很期待這次期末的小旅行！而老師們也在畢業生建議下，特別規劃以「蝸牛巷歷史散步」的慢樂活方式展開暑假行程！而參訪團中一行人大多是俗稱星星兒的自閉症學童，他們普遍有觸覺過度敏感或不足的問題，也有語言和溝通及行為上適應的困難，有時造成人際關係及日常生活上的困難，但在永福自閉巡迴輔導老師的帶領下，個個都能克服大熱天要步行時滿身大汗後的觸覺過度敏感與環境不適應的感覺，更特別的是在行前訓練前，星星兒們主動表示要用最近老師教的手機拍攝計巧，在魏導開的店和小光點畫廊的大哥大姐PK一下在藝術學習上的專長！此舉讓協助的老師們大感驚奇，因為星星兒為了能圓夢真的有了正向的改變！

隨行的永福特教資源班陳誼紋老師也說，從前年夏天開始組織特教教師專業發展社群，和往例不同的是和各校合作，帶領「親師生一同潛能開發」，讓俗稱星星兒的大小朋友們找到自己的熱血舞台，進而讓長大後的星星兒更容易參與社會活動並與人互動，希望促進星星兒的人生自我決定與自我實現！！也有喜愛繪畫的吳姓星星兒的家長和孩子在一同賞畫時，看到30歲自閉症與馬凡氏症者謝建鋒先生畫的「貓頭鷹」，感動不已，覺得應該要更努力和「小光點畫廊」的身障藝術家們學習成長！



有多位全國或市級總統教育獎得主的永福國小楊淑晏校長也在戶外教學前回憶起幾年前和李佳鎂的善緣，楊校長說：「永福多年來和臨近的捐血中心合作，提倡捐血做公益活動，2013和2015年時也有２位永福畢業的星星兒與罕病兒和李佳鎂一樣獲選為全國總統教育獎，期待藝術帶領身障孩子們接納自己的不一樣，以生命影響生命，讓身障不再是侷限，而是可以累積成自己的能量，不斷延伸自我的生命體會。」

在每個畫家的故事裡，看見每位身心障礙者生活上的艱難與克服困難的勇氣，在對話中帶領孩子們看見自己，不要因為自己的身體而感到自卑，要學習這些身心障礙藝術家們的勇敢，藝術家們用畫筆走出生命低谷，不畏懼身旁異樣的眼光，認真的活出全新的精采生活。

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