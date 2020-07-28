影／雲南今年12人吃毒菇身亡　幻覺女在醫院「抓小精靈」

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南今年有已發生273起食用野生箘菇中毒的案件，造成12人死亡，網路上還流傳一段影片，一名女子食用毒菇後出現嚴重幻覺，躺在床上一直伸手抓空氣，說是看見了「小精靈」。

根據陸媒報導，該名誤食毒菇的女子來自昆明，她中毒後出現了頭昏、噁心的症狀，並開始產生幻覺，躺在床上不斷抓著空中，說是看見了小人國、小精靈、雲彩以及花朵，還表示「感覺特別有意思。」

醫師指出，女子食用了一種俗稱「見手青」的常見野生毒菇，菇內的生物鹼會干擾大腦裡面的神經傳遞物，所幸最後並沒有生命危險，已經康復出院，「常見的菌類可以吃，就是別吃那些奇奇怪怪的，一定要弄熟了吃，不要混合著其他東西一起吃。」

▼女子出現幻覺，躺在床上「抓小精靈」。（圖／翻攝微博）



雲南曲靖市也有一名女子因食用毒菇被送到醫院，她雖然躺在病床上，但精神卻十分亢奮，激動狂唱大陸民歌《忐忑》，不斷發出「啵咯、啵咯」的聲音，嚇到周圍不少病人。

雲南今年食用野生蘑菇中毒的案件，比起去年同期已經下降33.90％，發病人數下降了35.64％，死亡人數減少了17人。

雲南省衛生和健康委員會近日發布了預防野生菌中毒預警公告，印製50萬份宣傳資料，製作2部宣傳片，發至省食物中毒防控成員單位和各州（市）、縣、鄉、村，並在人流密集廣場和電視台循環播放，還向全省4000多萬手機用戶發送野生菌中毒預警提示簡訊。

雲南省疾控中心也建立起雲南省常見野生毒菌DNA條形碼檢測鑑定方法，針對玉溪、普洱、臨滄等多起野生菌中毒事件快速確定毒菌品種，找準中毒原因。