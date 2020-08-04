挪威爆海上群聚感染！41人確診　當局禁「百人以上郵輪」靠港下船

記者黃翊婷／綜合報導

豪華郵輪「阿蒙森號」爆發新冠肺炎疫情群聚感染，目前已知有41名乘客及船員確診，另外還有超過100名船員被要求自主隔離10天。挪威當局表示，為了避免疫情擴大，自當地時間3日起禁止搭載百人以上的郵輪在挪威港口停靠、下船。

▲阿蒙森號上共有36名船員染疫，其中32人是菲律賓籍，其他人為法國、挪威和德國籍，另外還有5名乘客確診。（圖／路透，下同）

「阿蒙森號」（MS Roald Amundsen）上月31日抵達挪威北部特琅索港（Tromso）時，就傳出有4名船員因為身體不適送醫住院，沒想到後來被檢測出罹患新冠肺炎，接著緊急對158名船員進行檢測，其中有32人確定染疫。

然而，在抵達特琅索港當日，已有178名乘客在沒有接受檢測的情況下獲准下船，挪威當局目前仍在積極追蹤這些乘客的行蹤。根據《路透社》報導，累計至當地時間3日為止，阿蒙森號已有41人確診，超過100名船員被要求進行自主隔離10天，為了防止疫情擴大，挪威當局宣布，自3日起禁止搭載百人以上的郵輪停靠港口，預計將實施14天。

▲相關人員正在清理阿蒙森號。

挪威衛生部長霍伊（Bent Hoie）直言，「疫情大流行尚未結束。」而阿蒙森號所屬的海達路德公司（Hurtigruten），事後也召開記者會致歉，至於上述行為是否有觸法疑慮，挪威警方將展開追查。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情地圖統計，截至台灣時間4日上午4時34分，挪威總計有9312例確診、256例死亡；全球方面累計確診達1816萬0139例、69萬0742例死亡。