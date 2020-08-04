英國公司分析：新冠疫苗將被富國壟斷　窮國留到最後處理

▲新冠病毒疫苗即使問世，數量也不夠全世界使用，屆時將被富國壟斷。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

研發新冠肺炎（COVID-19）疫苗是現在世界各國的當務之急，其中有20多種疫苗已經進入了最終試驗階段，但是英國的分析公司指出，即使疫苗成功量產，數量也不夠全世界施打，屆時疫苗將被富國壟斷，窮國只能留在最後被處理。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，英國分析公司Airfinity執行長漢森（Rasmus Bech Hansen）表示，「即使你對科學的進展抱持樂觀，但是世界上無法生產出足夠的新冠肺炎疫苗，富裕國家可能會壟斷疫苗的供應，窮國只能留在對抗新冠肺炎的戰爭中，排在最後被處理」。

Airfinity指出，英國，歐盟，日本和美國已經簽署了提供13億劑潛在冠狀病毒疫苗供應的協議，如果加上其他潛在國家或協議，可能會增加到15億劑。

Airfinity分析，儘管所有研發疫苗的公司與國家都保證，會讓所有人都負擔得起疫苗，但是公衛專家警告由於全球有78億人口，全球的供應必須到2022年第一季，才能達到10億劑。

WHO警告，新冠肺炎很可能永遠不會出現「銀色子彈」（指像用銀色子彈殺死狼人一勞永逸的方法）。

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