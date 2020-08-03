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新北勞權種籽教師培訓營　肺炎、斜槓、Youtuber都入教案

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▲ 新北勞權種籽教師培訓營 肺炎、斜槓、Youtuber都入教案。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北勞權種籽教師培訓營，肺炎、斜槓、Youtuber都入教案。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局3日舉行「高中職勞動權益課程種籽師資培訓營」進階班第一場次，來自13所高中職學校的15位教師，利用暑假熱情參與培訓課程。培訓營課程特別加入新興時事議題，例如新冠肺炎如何衝擊既有的產業型態與勞動條件，高中生常見的打工勞資爭議案例解析，甚至連斜槓、零工經濟、Youtuber等新興勞動，都納入課程討論範圍。

勞工局長陳瑞嘉致詞時表示，新北市推動勞權課程已經8年了，一直是「超前部署」領先全國，尤其108課綱決議將勞權觀念納入公民課程，很開心勞權課程推動這麼多年，重要性終於被看見，也有了新的領程碑。

陳瑞嘉也提到，這次培訓營透過「專題式教學」，不僅加入了時事題，也把學生有興趣從事的工作類型，以及未來可能遇到的勞資爭議案例都包納進來，幫助種籽教師回到教學現場，能有更好的發揮。

▲ 新北勞權種籽教師培訓營 肺炎、斜槓、Youtuber都入教案。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北市勞工局3日舉行「高中職勞動權益課程種籽師資培訓營」進階班第一場次，局長陳瑞嘉到場致詞勉勵。

已經回流受訓多年的三重高中公民老師林其良說，學生對於工會運作和罷工很好奇，他會在課堂運用實際遊行新聞照，帶領學生認識抗爭訴求。林其良也回饋，這次課程設計很新穎，很多都是過去沒聽過的主題，對於備課和引起學生共鳴，絕對會很有幫助。 

新北市從2013年開始推動高中職勞動權益課程，首先開辦「個體勞動」課程，2018年再加入「集體勞動」課程，將於109學年度擴大辦理。去年個體課程入班授課共609班、20963人，集體部分則是356班、12794人，開辦8年總計授課班數達6423班，受惠學生人數高達24萬多人。

勞工局召集12名勞動領域專家學者和第一線老師，共同組成編輯委員會，集思廣益編撰教材。種籽師資培訓營培訓師資每年舉辦8個場次，已培訓1099人次的種籽師資，專業背景涵蓋公民、國文、化學、數學等領域的老師共同參與。

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