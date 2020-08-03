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高中多元、分組選修課程增！教團憂老師人力不足會過勞

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▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲全中教認為，高中職有很多多元選修等課程，迫切需要教師人力。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者許展溢／台北報導

教育部去年8月起推動108課綱，全國高級中等學校教育產業工會今（3日）表示，高中教學科目更多、多元選修、校定必修、分組教學更加分殊化的高中職學校卻完全沒有增加教師編制員額，恐怕造成老師們過勞現象，呼籲教育部補足。

全中教表示，新課綱實施一年來，教育部採用的「救急」方法是以行政命令放寬教師每周超鐘點時數，由原定的6節課放寬為9節課，這是「救急」，無法「治本」。在教師過勞的情況下，是不可能有高品質的教學，也斷無法落實新課綱精神，因此，主張立刻補足現行法定員額，之後因應課綱需求漸進調高。

請繼續往下閱讀...

全中教指出，108課綱推動，變革最多、影響最大的高中職，在教育部公佈4年預算中，卻只分配到最少的預算經費。面對新課綱，高中職有更多的多元選修、分組教學課程，最迫切需要增加開設新課程的教師人力，但教育部卻在法定編制上完全没有同步增加的設計。

全中教認為，開設新課程要研習、要共備、要準備教材、教具、要批閱作業、要個別指導，教師工作倍增，卻只能以超時鐘點支給，不但造成老師過勞，也無法激起教師開設新課程的意願。只要求增開新課程，卻不給新人力，教育部如此政策實施，更像是民間的「慣老闆」，又要馬兒們好，又要馬兒們少吃草，若教師過勞之後，教育品質怎麼辦。

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