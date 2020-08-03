國3清水服務區加油站女廁驚見「詭異小洞」　女PO網提醒：對準重要部位

▲一名女子至清水休息站裡的中油加油站附設女廁如廁時，發現女廁中木隔板被挖洞。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

記者白珈陽／台中報導

一名女子3日於臉書社團《爆怨公社》PO文指出，她日前半夜3時許開車沿國道3號行駛，中途進入清水休息站的中油加油站附設女廁上廁所時，竟發現3間女廁中有2間木隔板被挖洞，且「對準女性重要部位」，擔心其他女性安全，因此上網提醒。該則貼文引起網友熱議，不少人見狀直呼「太可怕」。

▲女子表示，這個洞剛好對準女性重要部位。

PO文女子表示，她常開車從國三北上，途中也都會轉進清水休息站加油，順便到中油附設的廁所如廁，但日前半夜3時許再次前往時，竟發現女廁木隔板竟被挖洞，還用衛生紙堵起來。

▲女子表示，經常至清水休息站中的中油加油站附設女廁上廁所。

女子說明，中油女廁有3間，第1、第2間是蹲式馬桶，第3間為坐式馬桶。第2間廁所有一個小洞，且對準女性重要部位，已用衛生紙塞住；第1間廁所則有3個洞，同樣用衛生紙堵住，她將衛生紙拿起來查看，發現其中1個洞貫穿至第2間廁所，可看到隔壁上廁所，另外2個洞則無貫穿。

▲▼女子說明，第1間廁所有3個洞，其中一個貫穿至隔壁廁所。

該篇文章引起網友熱議，直呼「外出真的要小心」、「太可怕了」、「好扯」等語。該加油站值班站長表示，一切須待總公司同意才能說明。

警方指出，目前未接獲民眾報案，但已派員至現場了解，若發現偷拍或偷窺等不法情事，將依法辦理。

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