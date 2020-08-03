　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國3清水服務區加油站女廁驚見「詭異小洞」　女PO網提醒：對準重要部位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼一名女子至清水休息站裡的中油加油站附設女廁如廁時，發現女廁中木隔板被挖洞。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

一名女子至清水休息站裡的中油加油站附設女廁如廁時，發現女廁中木隔板被挖洞。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

記者白珈陽／台中報導

一名女子3日於臉書社團《爆怨公社》PO文指出，她日前半夜3時許開車沿國道3號行駛，中途進入清水休息站的中油加油站附設女廁上廁所時，竟發現3間女廁中有2間木隔板被挖洞，且「對準女性重要部位」，擔心其他女性安全，因此上網提醒。該則貼文引起網友熱議，不少人見狀直呼「太可怕」。

▲▼一名女子至清水休息站裡的中油加油站附設女廁如廁時，發現女廁中木隔板被挖洞。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

▲女子表示，這個洞剛好對準女性重要部位。

PO文女子表示，她常開車從國三北上，途中也都會轉進清水休息站加油，順便到中油附設的廁所如廁，但日前半夜3時許再次前往時，竟發現女廁木隔板竟被挖洞，還用衛生紙堵起來。

▲▼一名女子至清水休息站裡的中油加油站附設女廁如廁時，發現女廁中木隔板被挖洞。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

▲女子表示，經常至清水休息站中的中油加油站附設女廁上廁所。

女子說明，中油女廁有3間，第1、第2間是蹲式馬桶，第3間為坐式馬桶。第2間廁所有一個小洞，且對準女性重要部位，已用衛生紙塞住；第1間廁所則有3個洞，同樣用衛生紙堵住，她將衛生紙拿起來查看，發現其中1個洞貫穿至第2間廁所，可看到隔壁上廁所，另外2個洞則無貫穿。

▲▼一名女子至清水休息站裡的中油加油站附設女廁如廁時，發現女廁中木隔板被挖洞。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

▲▼女子說明，第1間廁所有3個洞，其中一個貫穿至隔壁廁所。

▲▼一名女子至清水休息站裡的中油加油站附設女廁如廁時，發現女廁中木隔板被挖洞。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

該篇文章引起網友熱議，直呼「外出真的要小心」、「太可怕了」、「好扯」等語。該加油站值班站長表示，一切須待總公司同意才能說明。

警方指出，目前未接獲民眾報案，但已派員至現場了解，若發現偷拍或偷窺等不法情事，將依法辦理。

・淡斑、保濕、勻亮肌膚

【更多新聞】

國中生街頭遭同伴「安全帽毆打、罰半蹲」　警察來了...辯朋友間玩鬧

影／含前議長全家在內「9人鉛中毒」！盛唐中醫院長坦承：誤用硃砂　遭停診1個月

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
台大十三妹「工管汝」近況曝光！轉行拉保險…年薪百萬升主任
快訊／哈格比雨勢加劇！　北北基升級豪雨特報
快訊／撞21歲警害命危！媽媽陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時
網爆中威力彩頭獎…剛錄取碩班不念了　台大經濟系回應
快訊／哈格比甩雨彈　16縣市發布「豪、大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南口罩工廠有內鬼！　5員工下班「95包塞紙箱」想偷渡被抓包

快訊／高速撞21歲警害命危！　母陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時

搭台中客運慘遭「夾頭」開走！　女大生驚魂：生日差點變忌日

國3清水服務區加油站女廁驚見「詭異小洞」　女PO網提醒：對準重要部位

印尼女學生搭公車驚覺背包遭竊！警急調監視器找真相...換車忘了拿

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！趙正宇100萬交保　8被告羈押結果傍晚出爐

BMW車門飛出去！保時捷掉頭貼大貨車...國3通霄段500米3起事故11車連環撞

快訊／台二線貢寮段聯結車失控自撞！前段車頭斷裂凹陷　駕駛送醫救治中

新興毒品氾濫！精品、潮牌LOGO包裝引誘　警曝「快遞運毒」手法

見警攔檢先調頭落跑可重罰1萬起跳　屏東半年科技搜證開出199張

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

台南口罩工廠有內鬼！　5員工下班「95包塞紙箱」想偷渡被抓包

快訊／高速撞21歲警害命危！　母陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時

搭台中客運慘遭「夾頭」開走！　女大生驚魂：生日差點變忌日

國3清水服務區加油站女廁驚見「詭異小洞」　女PO網提醒：對準重要部位

印尼女學生搭公車驚覺背包遭竊！警急調監視器找真相...換車忘了拿

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！趙正宇100萬交保　8被告羈押結果傍晚出爐

BMW車門飛出去！保時捷掉頭貼大貨車...國3通霄段500米3起事故11車連環撞

快訊／台二線貢寮段聯結車失控自撞！前段車頭斷裂凹陷　駕駛送醫救治中

新興毒品氾濫！精品、潮牌LOGO包裝引誘　警曝「快遞運毒」手法

見警攔檢先調頭落跑可重罰1萬起跳　屏東半年科技搜證開出199張

加州「蘋果野火」一夜狂燒「1.3萬英畝」8千人急撤離！　濃煙一路飄到鳳凰城

包・開箱／孫芸芸秒入手！BALENCIAGA「新機車包」5種尺寸、4大材質都勸敗

生技飆股藏「流動性風險」！　新手跟著朋友買：一堆散戶互踩

加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

南韓中部「致命豪雨」6死8失蹤！　哈格比颱風來亂…雨彈再炸2天

東森新連鎖精鷹系統「實戰營」破500人紀錄　一根牙籤幫素人跨出「成功第一步」

用路人注意！屏東市瑞光路延伸段開通　交叉路段號誌調整

上半年虧損逐步回補　勞動基金績效單月回升748.3億元　

0元入住捷絲旅送台灣觀巴小旅行　礁溪最美無邊際溫泉飯店送極致龍蝦鍋

暑假特別企劃！與瘦子、恩熙俊共度兩天一夜戶外野營

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

獨／西門町鬧區大樓「電梯夾死工人」

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

即／國一257公里「2起追撞」事故！　1女受傷送醫

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

警局整夜不平靜　怨靈現身謝警破案

即／趙正宇拿出100萬交保　律師帶錢來了

新北21歲警遭屁孩撞上　慘摔恐成植物人

檔案近百G！「新北斯文多金牙醫」針孔偷拍5牙助換衣服

含前議長全家在內「9人鉛中毒」！盛唐中醫院長：誤用硃砂

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

21歲警遭屁孩撞摔！侯友宜道歉

更多熱門

相關新聞

偷拍女鄰居全裸刷牙！他上衣遭扯掉狼狽逃

偷拍女鄰居全裸刷牙！他上衣遭扯掉狼狽逃

邱姓男子與江姓女子住在同棟大樓，2人為鄰居關係。今年1月初，邱男趁隙潛入江女住處偷窺她洗澡。江女沐浴完全裸在刷牙時，見門縫有一支手機，驚覺有異，原以為是老公在開玩笑，怎料一抬頭卻見邱男，嚇得趕緊呼救並與他發生拉扯衝突。近日判決出爐，邱男被依犯侵入住宅罪判處有期徒刑4月，得易科罰金。

「95加一千打統編」！妹子店員拿92油槍加1002

「95加一千打統編」！妹子店員拿92油槍加1002

上廁所遭偷窺！女子氣炸拍照PO網

上廁所遭偷窺！女子氣炸拍照PO網

色男2度偷窺辣妹褲底　檢以無偷拍工具不起訴

色男2度偷窺辣妹褲底　檢以無偷拍工具不起訴

偷窺男備份女友家鑰匙　闖入拍她妹妹「胸臀」照

偷窺男備份女友家鑰匙　闖入拍她妹妹「胸臀」照

關鍵字：

加油站偷窺

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

阿滴曝光5年前照片！網友放大被嚇到笑出：地方小痞子

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面