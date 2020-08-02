影／含前議長全家在內「9人鉛中毒」！盛唐中醫院長坦承：誤用硃砂　遭停診1個月

記者李忠憲、白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中市前議長張宏年與其子、市議員張彥彤一家四口傳出鉛中毒住院，台中市衛生局懷疑是中藥材導致，經前往診所稽查，確認現場中藥粉鉛含量超標，2日稍早台中市衛生局公佈涉案人為盛唐中醫院長呂世明醫師，並要求呂醫師停業一個月，依法從重處最高50萬元罰鍰，另移付醫師懲戒委員會懲戒，而呂醫師也自承確實有誤用「硃砂」至藥粉內供病患食用。

▲前台中市議長張宏年一家四口鉛中毒住院，經衛生局調查是中藥出問題，負責醫師被下令停診1個月。（圖／台中市衛生局提供，下同）

台中市衛生局長曾梓展表示，呂醫師坦承「開立處方時，未將額外加入的藥材依規定記載於病歷」，依違反《醫師法》第12條開罰10萬元罰鍰，另依違反《醫師法》第28-4條最高可裁處50萬元罰鍰，目前已要求呂醫師停止門診業務1個月，嚴重的話將廢止醫師執業執照及醫師證書，並面臨後續刑事責任，而由於硃砂為衛生福利部公告之禁止藥用的中藥材，呂醫師「疑誤用硃砂調劑藥粉予病患使用」，且檢驗調查盛唐的藥粉重金屬含量超過15000ppm，遠超出原規定30ppm，超標500倍，因此衛生局將依《藥事法》第83條再移送地檢署偵辦。

衛生局還查出，呂醫師購買硃砂之上游廠商，出售時僅獲悉呂醫師要拿硃砂做香包，而實際到診所稽查後，確實有看到香包，因此後續將查明呂醫師誤用硃砂的原因。





▲台中市衛生局長曾梓展說明。

此外，衛生局指出，專案調查過程中，為了考量是否有其他病患也受害，一同進行醫調，結果盛唐診所竟爆發另一起鉛中毒女性個案，目前已派人員檢驗藥品，稍早確認包括前議長張宏年一家在內，共有9人受害。

衛福部針對中藥材及中藥製劑訂有檢驗標準及法規，衛生局每年也都會抽驗醫療機構及市售的中藥材與中藥製劑，近兩年重金屬檢驗均全數合格，本案為單一診所醫師違規用藥個案，民眾無須擔心，也提醒醫療院所及民眾，勿買賣來源不明中藥，以維護自身消費權益及健康安全。

衛生局表示，成人鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包括腸胃道脹痛或絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，呼籲近期如有至盛唐中醫診所呂醫師門診就醫的民眾，服用自費藥材後有不適情形，切勿恐慌，請速至本市8家醫院就診，並留下中藥完整包裝，備妥足夠檢驗數量（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，如有相關問題可電洽04-22220655。