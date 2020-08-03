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民調差1個百分點！民眾黨喊棄保　吳益政：打敗李眉蓁有什麼光榮？

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▲▼吳益政召開選前封關民調公佈記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲吳益政召開選前封關民調公佈記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

8月15日即將舉行高雄市長補選，民眾黨3日公佈最新封關民調，民眾黨表示，由於李眉蓁論文事件衝擊及週六電視政見發表會的表現後，李眉蓁、吳益政即將黃金交叉，「棄李保吳」的聲浪崛起，使吳益政支持度攀升至11.5%，與李眉蓁的12.8%不相上下，正在黃金交叉的臨界點上。

▲▼ 民眾黨公佈民調。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨公佈民調。（圖／民眾黨提供）

十方民調公司總經理黃志呈表示，在候選人支持度上，陳其邁支持度46.2％，吳益政7.7％、李眉蓁13.9%，針對支持李眉蓁、不表態者追問政見發表會後，改支持吳益政？三人支持度變為陳其邁46.5%，李眉蓁變成12.8%，吳益政則變成11.5%，他認為吳益政確實可以抓到李眉蓁部分票源。

至於吳益政最後得票是不是追過李眉蓁？黃志呈說，民調要看趨勢，從六月開始，吳益政是一直往上，李眉蓁是一直向下，包括美麗島電子報民調已經在誤差範圍內。

對於最後操作棄保？吳益政表示，不會刻意操作棄保，「我拿她的票不會當選」，這十天要衝到可以當選，不容易，一開始就知道不容易，他要證明夾縫中可以求生存，希望選戰讓大家看到，只要正常的思考，就可以把政治搞很好。

吳益政接著說，「不是只是把李眉蓁打敗就很高興了，哪有什麼好光榮的？我本來就比她好很多了啊！」國民黨33個立委支持李眉蓁是集體自殺，應該趕快把政策提出來，國民黨是一個威權的領導，不是沒有人才，國民黨大部分支持者都搖頭、支持不下去，一部分國民黨支持者就不投了，現在變成讓他轉向，就是他們願不願意過來、願不願意覺醒而已。

民眾黨立委張其祿表示，當時政黨票部分，把全國概念含納在內，當時民眾黨是11.22%，國民黨、民進黨都是33%左右，不是到各單一選區轉換都是任意的，相信民進黨從罷韓開始，佔了很大的便宜，某種程度上，市民覺得好像上次選錯人，這次陳其邁回來，與他們立足點不同，但很高興看到高雄市民覺醒，看見吳益政政見，確實合乎市民所需。

張其祿強調，美麗島電子報的民調也公布，現在幾乎快要黃金交叉，對於高雄市長適任度，李眉蓁13.5%、吳益政則是13%，在誤差範圍內，基本上就是一樣，他強調，確實有趨勢上的改變，所有市政議題，都是吳益政所提出。

本次民調由《十方民調公司》進行，調查期間於2020年7月29日至8月2日，調查方法採用市話「任意成人法」進行，以高雄地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為903份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±3.3%以內。加權方法：區域、年齡、性別、教育程度。共撥打11,026隻電話，拒訪2,175 人。

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