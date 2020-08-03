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call郭克銘「錢呢？」　徐永明涉賄關鍵電話曝！遭酸「十袋錢的力量」

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前立委徐永明涉嫌收賄，遭檢調查出關鍵電話內容。

圖、文／鏡週刊

時代力量前立委徐永明捲入SOGO經營權行賄案，雖徐永明在鏡頭前否認自己有收取賄賂，但檢調查出一通關鍵電話，疑似因為徐永明還沒收到款項，致電給此案的「白手套」郭克銘催款直問「錢呢」，名嘴黃創夏在臉書諷刺寫道：「這才叫新『時代』的『力量』」，底下網友也附和狠酸「十袋錢的力量」。

太流前董座李恆隆為了爭奪SOGO經營權，涉嫌透過白手套郭克銘行賄多名立委，修改《公司法》使其對自己較為有利。台北地院已召開「馬拉松式」羈押庭訊問涉案的8名被告，其中時力前立委徐永明在漏夜訊問近4小時後已返回候審室。

據了解，徐永明會被指涉入收賄，關鍵在於檢調監聽到一通關鍵電話，徐永明疑似發現先前談妥的200萬元款項尚未入帳，致電白手套郭克銘催款，直問郭「錢呢？」

雖然徐永明在媒體面前否認收賄，但檢方依照這通關鍵電話將其列為貪汙案被告，時代力量也宣布停止徐永明黨主席的身分和黨權，由立委邱顯智暫時代理主席一職。

時力祕書長陳志明一度po文指出徐永明被查出的款項是因為要「借錢發薪水」，將徐永明的行為解釋為在為黨財務考量，但媒體也揭露他今年1月的財產申報，指出徐名下至少就有500多萬元的存款和2筆建物資產，應有能力拿出200萬資金「發薪水」，因此網友對於這個說法並不埋單。

名嘴黃創夏在臉書寫道：「拿起電話問一聲：『錢呢？』這才叫新『時代』的『力量』……Errrr……『發不出薪水』？」嘲諷借錢發薪水一說，底下網友也留言狠酸「十袋錢的力量」「愈是道貌岸然的人，可能愈……！」「誰信？」


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