竹科助理工程師闖紅燈撞孕婦「先兆性流產」　自首零賠償判罰9萬

記者黃翊婷／綜合報導

林姓竹科助理工程師去年1月20日上午10時55分騎車行經新竹市東區食品路，因為闖紅燈撞上懷孕16週的王姓女子，導致對方出現先兆性流產，雖然緊急安排剖腹手術保住母子性命，早產寶寶卻罹患白質軟化症，他也因此挨告，日前被新竹地院法官依過失傷害罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，林男當天騎車沿著新竹市東區食品路往西大路方向行駛，經過食品路與東南街路口時，竟然無視紅燈繼續直行，結果撞上綠燈方向的王姓孕婦，當場人車倒地，王女及後座女兒雙雙掛彩。

當時懷孕16週的王女受到小腿擦挫傷、足部擦挫傷、先兆性流產等傷害，緊急送醫治療，醫師研判得進行剖腹手術，這才保住腹中孩子一命。然而，王女早產的兒子疑似因為缺氧，出生後被診斷出罹患白質軟化症。

▲王女車禍後早產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

新竹地院法官認為，林男未能善盡駕駛注意義務，導致王女及女兒受傷，考量到他事後自首，迄今卻未與兩位當事人達成和解，也沒有賠償，最後依過失傷害罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

至於早產兒患病一事，法官表示，法院函詢該醫院此事，得到的回答是「醫療上無法依據臨床評估，胎兒罹患白質軟化症是否與懷孕16週時的車禍相關」，加上欠缺其他積極證據，基於無罪推定原則，這部分依法諭知林男無罪。