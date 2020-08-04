　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科助理工程師闖紅燈撞孕婦「先兆性流產」　自首零賠償判罰9萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

林姓竹科助理工程師去年1月20日上午10時55分騎車行經新竹市東區食品路，因為闖紅燈撞上懷孕16週的王姓女子，導致對方出現先兆性流產，雖然緊急安排剖腹手術保住母子性命，早產寶寶卻罹患白質軟化症，他也因此挨告，日前被新竹地院法官依過失傷害罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

助理工程師闖紅燈撞上孕婦。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，林男當天騎車沿著新竹市東區食品路往西大路方向行駛，經過食品路與東南街路口時，竟然無視紅燈繼續直行，結果撞上綠燈方向的王姓孕婦，當場人車倒地，王女及後座女兒雙雙掛彩。

當時懷孕16週的王女受到小腿擦挫傷、足部擦挫傷、先兆性流產等傷害，緊急送醫治療，醫師研判得進行剖腹手術，這才保住腹中孩子一命。然而，王女早產的兒子疑似因為缺氧，出生後被診斷出罹患白質軟化症。

▲▼嬰兒,嬰,孩童、病童、開刀、手術、早產兒。（圖／示意圖／pixabay）

▲王女車禍後早產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

新竹地院法官認為，林男未能善盡駕駛注意義務，導致王女及女兒受傷，考量到他事後自首，迄今卻未與兩位當事人達成和解，也沒有賠償，最後依過失傷害罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

至於早產兒患病一事，法官表示，法院函詢該醫院此事，得到的回答是「醫療上無法依據臨床評估，胎兒罹患白質軟化症是否與懷孕16週時的車禍相關」，加上欠缺其他積極證據，基於無罪推定原則，這部分依法諭知林男無罪。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
愛紗離婚領不到三倍券！住台灣20年：想放棄日本國籍歸化
羅霈穎陳屍工作室「身軀凹折」雙腿發黑　高大成一句話曝關鍵
羅霈穎為「一雙紅鞋」與利菁撕破臉　錄影怒摔鞋…鬧翻9年未破冰
MIT國家隊口罩被仿冒「已在各通路上架」　包裝特徵露餡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連千毅被逐出真相曝！天道盟4大長老掀權力遊戲　升格「太陽盟」玩制衡

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

快訊／羅霈穎表弟低調趕到場　遺體凌晨送離前往二殯！

台北華江橋轎車自撞！「引擎噴飛」車頭撞掉一整塊　女乘客緊急送醫

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

台南將軍區3民宅人很多...專勤隊兵分3路突襲查獲25非法移工

快訊／高速撞21歲警「害他腦死」！無照少年昨下跪半小時　今攜母雙手合十致歉

病房內抽菸被阻氣炸！住院男踹破紗窗跨出去　舉滅火器狂噴護理師

快訊／萬里男「維修水井」不慎掉入！　被救起已無生命跡象

攻堅畫面曝！高雄工程包商遭擄　警斧頭破門驚見他被綁椅上…4綁匪臉綠遭逮

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

台南將軍區3民宅人很多...專勤隊兵分3路突襲查獲25非法移工

快訊／高速撞21歲警「害他腦死」！無照少年昨下跪半小時　今攜母雙手合十致歉

病房內抽菸被阻氣炸！住院男踹破紗窗跨出去　舉滅火器狂噴護理師

快訊／萬里男「維修水井」不慎掉入！　被救起已無生命跡象

攻堅畫面曝！高雄工程包商遭擄　警斧頭破門驚見他被綁椅上…4綁匪臉綠遭逮

真的「完蛋」！國3嘉義段載蛋車遭追撞雞蛋碎滿地　2駕駛爬出脫困

闖紅燈未減速「6天釀5死」　彰化警交通大執法加強取締

竹科助理工程師闖紅燈撞孕婦「先兆性流產」　自首零賠償判罰9萬

暴力左營砍殺擄！高鐵站強押富商藏深山小木屋　綑綁凌虐驚魂50小時

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

宋兆文／太平島無法成為反攻東沙島的基地

蘇震清、趙正宇聲稱家中現金「是借來的」　孫大千酸：有朋友真好！

蔡英文寧可重用「老藍男」　江啟臣分析：李大維沒有捲入民進黨派系鬥爭

主打牛肉麵小日子麵屋將進駐左營新光三越　預計9月開幕

台南將軍區3民宅人很多...專勤隊兵分3路突襲查獲25非法移工

金塊一哥大三元OT退雷霆　小波特狂轟37分創生涯新高

微軟10月終止支援Mac版Office 2016　快來確認哪些版本還有支援！

快訊／高速撞21歲警「害他腦死」！無照少年昨下跪半小時　今攜母雙手合十致歉

陸日增36例確診　新疆現存染疫者「破600人」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

水利處員工屍首分離慘死　曾PO父子合照

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

無照少年猛撞！21歲警腦死確定…家屬哭簽器捐書

凌晨遭拉扯襲胸！夫飛車救妻意外撞死色狼

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

女主播10萬香水叫他買單　李恆隆：就當交朋友

李恆隆：付立委2870萬　徐永明拒絕「暫不需要」

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

驚！越南綁架犯偷渡來台曾被抓

撞警少年家庭背景曝！打工12hrs撐家計

樹林警腦幹衰竭　醫：像豆腐掉地上，碎了

更多熱門

相關新聞

闖紅燈被提醒…他尾隨亮槍！下秒慘遭打趴

闖紅燈被提醒…他尾隨亮槍！下秒慘遭打趴

基隆黃姓男子3日上午在中正區騎車時因闖紅燈，被一輛白色BMW車主提醒，黃男為此心生不滿，遂尾隨該BMW至一社區，期間還一度亮槍作勢嚇人，未料，自己卻反遭BMW駕駛爆打，痛得倒地不起，槍枝及子彈也散落一地。警方到場後速將黃男送醫，不過由於他身上散發濃濃酒氣，目前不排除酒駕，至於事故發生原因仍有待調查釐清。

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

酒駕男拒檢逃逸警匪追逐5公里

酒駕男拒檢逃逸警匪追逐5公里

汐止國道3號匝道黑車闖紅燈　3機車慘遭擊落

汐止國道3號匝道黑車闖紅燈　3機車慘遭擊落

妻一走20年　他等到派出所合併才放棄

妻一走20年　他等到派出所合併才放棄

關鍵字：

新竹地院闖紅燈

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面