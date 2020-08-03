公車亭「尻槍」！她淡定手機錄影報警　色翁辯：想刺激一下能不能勃起

▲基隆林姓男子4月間在仁愛區忠一路上公車亭掏出生殖器，猥褻一等車女子。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／基隆報導

基隆林姓男子4月間在一公車亭，見前方一美麗女子在等公車時，竟忍不住上前對她「掏槍」猥褻，當場被女子錄影下來，報警處理。林男警詢時稱，「想刺激一下能不能勃起」，法官認為，他行為已明顯觸犯公然猥褻罪，審結判處拘役20日。全案仍可上訴。

▲林姓男子掏出生殖器猥褻等車女子，事後理由竟是「想刺激一下能不能勃起」。（圖／免費圖庫stocksnap）

73歲林男4月13日晚間10點40分，在基隆忠一路上某公車亭見一女子在等公車，一時心生色念，想刺激一下能不能勃起，遂上前向女子露出自己的生殖器開始搓揉。女子嚇得即拿出手機錄影，並向警方報案。

警詢時女子表示，她當時在等公車，林男突掏出生殖器，站在她右前方不斷反覆抖動、搓揉。而林男則向警稱，「我看到美麗的小姐，想說要刺激一下能不能勃起」。法庭上，基隆地院勘驗相關錄影畫面，認定林男犯行屬實，審酌他為滿足一時私慾，不顧他人感受，在公眾場合裸露性器官猥褻，依法判處拘役10日，得易科罰金1萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►訂澎湖4星民宿...她「用補助」入住前被漲價怒PO網 業者道歉：通俗作法

►「我在國際機場放炸彈！」警白忙一場 他罹「思覺失調症」獲減刑

►醫師傳訊女護理師：妳脫光光我看過…「泡湯情」露餡！人夫頭頂秒炸綠光